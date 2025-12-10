Ludwigshafen – Winterpause beim Stöberstübchen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Sommer 2013 gibt es den kleinen Secondhand-Laden beim Kinderschutzbund Ludwigshafen: das Stöberstübchen. Dank großzügiger Spenden und dem überwiegend ehrenamtlichen Einsatz der MitarbeiterInnen,

können die Waren zu günstigen Preisen angeboten werden. Dies kommt vor allem den Familien im Stadtteil Westend zugute. Jeder ist willkommen!

Vom 19.12.2025 bis einschließlich 12.01.2026 ist das Stöberstübchen geschlossen.

Wegen fehlender Manpower und Lagerkapazität nehmen wir im Januar und Februar 2026 KEINE Sachspenden entgegen!

Ab März 2026 kann man immer dienstags von 11.00 bis 15.30 Uhr Spenden abgeben: Gut erhaltene Kleidung für die ganze Familie, Spielwaren,

Kinderwagen, -sitze und -bettchen, Bücher, Schmuck, Haushaltswaren, Heimtextilien, Dekoration, Schuhe, Taschen und vieles mehr.

Folgendes bitten wir dabei zu beachten:

Alte, stark verschmutzte, verschlissene Kleidung und abgetragene Schuhe gehören in die Restmülltonne! Unbrauchbare Textilien und Artikel können nicht verwertet werden.

Deshalb unsere Bitte an alle Spender und Spenderinnen: Geben Sie bitte nur Sachspenden ab, die verwertbar sind.

Als Faustregel gilt: Würden Sie das zu spendende Teil einem Freund oder Freundin weitergeben?

Wenn ja, nehmen wir es gerne an.

Öffnungszeiten: Dienstag 11.00 – 16.00 Uhr,

Mittwoch und Donnerstag 9.00 – 14.00 Uhr

Sachspendenannahme: immer dienstags von 11.00 – 15.30 Uhr.

Unsere Adresse: Bahnhofstraße 83, 67059 Ludwigshafen

Außerhalb dieser Zeiten können Sie gerne per Mail Kontakt aufnehmen: stoeberstuebchen@kinderschutzbund-ludwigshafen.de

Spendenkonto:

DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND, ORTSVERBAND LUDWIGSHAFEN EV

Sparkasse Vorderpfalz Konto 901298, BLZ 545 500 10

IBAN: DE88545500100000901298, BIC: LUHSDE6AXXX

Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 10:42