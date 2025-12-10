Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – 30-Jähriger bei Messerangriff verletzt – Tatverdächtiger (17) festgenommen – In Mundenheim kam es am Dienstagmittag (09.12.2025) zu einer schweren Auseinandersetzung in einer Wohnung, bei der ein 17-Jähriger seinen 30-jährigen Schwager mit einem Messer attackiert haben soll. Nach der Tat flüchtete der Jugendliche zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Der 17-Jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 15:55