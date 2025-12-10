Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) weist darauf hin, dass sich die Abfuhrtermine wegen der Weihnachtsfeiertage und Neujahr verschieben. Alle verschobenen Termine sind bereits im SÜW-Wertstoff-Kalender sowie in der WertstoffApp berücksichtigt. Die Abfuhr von Bio- und Restabfall, Papier und Wertstoffsäcken wird in der Woche vor den Weihnachtsfeiertagen im Vergleich zum üblichen Wochentag um jeweils einen Werktag vorverlegt. Die Abfuhr, die laut Turnus eigentlich am Montag, 22. Dezember, dran wäre, verschiebt sich auf Samstag, 20. Dezember. Die Abfuhr von Dienstag, 23. Dezember verschiebt sich auf Montag, 22. Dezember. Die Abfuhr, die Heiligabend, Mittwoch, 24. Dezember, fällig wäre, findet bereits am Dienstag, 23. Dezember, statt. Die Abfuhr, die am Donnerstag, 25. Dezember, dran wäre, ist bereits am Mittwoch, 24. Dezember.

Nach den Weihnachtsfeiertagen werden die Abfuhrtermine im Vergleich zum sonst üblichen Tag auf den jeweils nächsten Wochentag verschoben. Die Abfuhr, die am Freitag, 26. Dezember, fällig wäre, wird demnach am Samstag, 27. Dezember, stattfinden. Ebenso verschiebt sich die Abfuhr von Bioabfall, Restmüll, Papier und Wertstoffsäcken in der Woche nach Neujahr um jeweils einen Tag nach hinten. Die Abfuhr, die laut Turnus eigentlich an Neujahr, Donnerstag, 1. Januar 2026, dran wäre, wird auf Freitag, 2. Januar, verlegt. Die laut Turnus am 2. Januar fällige Abfuhr findet am Samstag, 3. Januar, statt.

So haben die WertstoffWirtschaftszentren geöffnet

Die WertstoffWirtschaftszentren (WWZ) Nord bei Edesheim sowie Süd bei Billigheim-Ingenheim haben vom 23. bis einschließlich 30. Dezember zu den gewohnten Zeiten montags bis freitags geöffnet: das WWZ Nord von 7 bis 17 Uhr, das WWZ Süd von 8 bis 16 Uhr (Annahmeschluss jeweils eine halbe Stunde früher). Am 24. und 31. Dezember sind die beiden WWZ für Anlieferungen geschlossen, ebenso am Samstag, 27. Dezember. Im neuen Jahr öffnen beide WWZ am 2. Januar zu den üblichen, genannten Öffnungszeiten. Der erste geöffnete Samstag ist am 3. Januar (WWZ Nord bei Edesheim, dort danach jeden ersten und dritten Samstag des Monats von 8 bis 12 Uhr). Das WWZ Süd bei Billigheim-Ingenheim öffnet wieder jeden zweiten und vierten Samstag des Monats, ebenfalls von 8 bis 12 Uhr, zum ersten Mal 2026 am 10. Januar.

Termine im Überblick

Alle Abfuhrtermine können im SÜW-Wertstoff-Kalender und in der SÜW-WertstoffApp nachgelesen werden. Der Kalender ist auch online verfügbar unter www.suedliche-weinstrasse.de/wertstoffkalender.

Die App, die auch über eine Erinnerungsfunktion verfügt, kann in den App-Stores oder online heruntergeladen werden unter www.suedliche-weinstrasse.de/wertstoffapp. Die App kann auch als Web-Anwendung im Browser (ohne Download) genutzt werden.

So haben die Grünschnittannahmestellen geöffnet

Seit Anfang Dezember bis einschließlich 31. Januar hat die Grünschnittannahmestelle in Steinfeld geschlossen. In Rohrbach ist die Grünschnittannahmestelle vom 15. Dezember bis einschließlich 15. Januar zu. Die letzte Anlieferung dort in diesem Jahr ist am Samstag, 13. Dezember, zwischen 8 und 12.30 Uhr möglich, die nächstmögliche Anlieferung im neuen Jahr am 17. Januar. Die Annahmestellen in Kirrweiler und Annweiler am Trifels haben über Weihnachten und „zwischen den Jahren“ geschlossen. Die letzte Anlieferung 2025 ist jeweils am Samstag, 20. Dezember, möglich, von 9 bis 13 Uhr in Annweiler und in Kirrweiler von 13 bis 16 Uhr. Im neuen Jahr kann dort jeweils ab Samstag, 3. Januar, wieder Grünschnitt angeliefert werden. An der Annahmestelle in Offenbach kann Grünschnitt „zwischen den Jahren“ zu den gewohnten Öffnungszeiten (montags 14 bis 16 Uhr und samstags 13 bis 16 Uhr) abgegeben werden. Über die Öffnungszeiten der WWZ gibt es unter www.suedliche-weinstrasse.de/wwz alle Infos.

