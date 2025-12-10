Heidelberg – Tierische Tradition: Heiligabend im Zoo Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Zoodirektor liest spannende Tiergeschichten

Einen stimmungsvollen Beginn des Heiligabends erwartet die Besucher im Zoo Heidelberg: Am 24. Dezember um 11 Uhr liest Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann in den ehemaligen Stallungen am Bauernhof seine selbstgeschriebenen Tiergeschichten. Die Lesung ist im regulären Zooeintritt enthalten und bietet Familien eine besondere Möglichkeit, den Vormittag vor den Festlichkeiten gemeinsam zu erleben.

Die letzten Vorbereitungen für das Weihnachtsfest laufen und viele Kinder zählen bereits die Stunden bis Heiligabend. Für zahlreiche Familien ist der Besuch im Zoo Heidelberg an diesem Tag eine liebgewonnene Tradition geworden. Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann erwartet die Gäste mit spannenden und unterhaltsamen Geschichten aus der Welt des Zoos und seiner Bewohner. Welche Geschichten der Zoodirektor im Gepäck hat, wird noch nicht verraten – schließlich soll es eine Überraschung bleiben. Da die Plätze begrenzt sind, lohnt sich ein frühes Kommen. „Die Lesung am Heiligabend ist für mich jedes Jahr ein besonderes Ereignis“, erzählt Dr. Wünnemann. „Es ist schön, unsere Besucher mit den Geschichten über unsere Tiere auf Weihnachten einstimmen zu können. Manche Familien kommen schon viele Jahre.“ Im Anschluss an die Lesung findet gemeinsam mit dem Zoodirektor und seinen Helfern ein kurzer Spaziergang durch den Zoo statt. Dabei wartet auch auf manche Tiere eine kleine Weihnachtsüberraschung.

Für kurzfristige Geschenke hält der Zoo-Shop am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr eine Auswahl an Büchern, Spielen, Dekoartikeln, Kuscheltieren und Wertgutscheinen für den Zoo bereit. Zusätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Arbeit des Zoos zu unterstützen. „Mit einer Tierpatenschaft oder einer Mitgliedschaft im Förderverein können Sie auch uns ein Weihnachtsgeschenk machen und nachhaltig zu unseren Projekten beitragen. Darüber würden wir uns sehr freuen.“, sagt Dr. Wünnemann.

An den Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr gelten die regulären Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr. An Heiligabend und an Silvester ist der Zoo Heidelberg von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das Zoo-Team wünscht allen Besuchern eine schöne Weihnachtszeit und freut sich auf ein Wiedersehen im neuen Jahr!

Bildnachweis:Der Rote Panda ist neugierig, was sich im Päckchen versteckt hat. (Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg)

Tiergarten Heidelberg gGmbH

