Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die neuen Heidelberger Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte sind gewählt. Der städtische Wahlausschuss stellte am 9. Dezember 2025 nach Prüfung des Wahlergebnisses fest, wer in den kommenden beiden Jahren die Jugend Heidelbergs im Jugendgemeinderat vertreten wird. „Herzlichen Glückwunsch an die neu gewählten Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte. Ihr habt Euch zur Wahl gestellt, um Politik vor Ort aktiv mitzugestalten. Danke, dass Ihr Verantwortung übernehmt und Euch für Themen engagiert, die junge Menschen in unserer Stadt bewegen“, erklärt Oberbürgermeister Eckart Würzner. Die Jugendgemeinderatswahl fand in diesem Jahr zum zweiten Mal online statt. Die Wahlbeteiligung stieg um 1,2 Prozentpunkte von 8,6 auf 9,8 Prozent. Dies bedeutet eine prozentuale Steigerung der Wahlbeteiligung von 14 Prozent.

Insgesamt 59 Kandidatinnen und Kandidaten im Alter von 13 bis 19 Jahren hatten sich um die 30 Sitze beworben. Zwölf der Gewählten waren bereits Mitglieder des Gremiums.

Rund 8.800 wahlberechtigte Heidelberger Jugendliche hatten im Vorfeld einen Brief mit ihren persönlichen Zugangsdaten bekommen. Vom 3. bis 9. Dezember 2025 nutzten 860 Jugendliche die Möglichkeit, niederschwellig über das Smartphone oder andere digitale Geräte ihre Stimme abzugeben. Auch in den städtischen Jugendhäusern sowie an Schulen bestand die Möglichkeit, die Wahl durchzuführen.

„Unser besonderer Dank gilt allen Schulen, Jugendhäusern und sonstigen Institutionen, die für die Wahl geworben und uns bei der Umsetzung unterstützt haben“, sagt Janik Grill vom Wahlteam des Kinder- und Jugendamts der Stadt Heidelberg.

Im Vorfeld hatte die Stadt mit Aufrufen in den regionalen Medien, über Social Media, mit Plakaten an Schulen und im Stadtgebiet sowie abermals mit einem persönlichen Brief des Oberbürgermeisters an rund 8.800 Jugendliche für die Jugendgemeinderatswahl geworben. Jugendliche und junge Erwachsene konnten ihre Bewerbung direkt über ein Online-Formular einreichen. Auch der amtierende Jugendgemeinderat hatte über seine Kanäle Jugendliche über die Wahl informiert.

Das sind die neuen Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte

Gewählt wurden (in alphabetischer Reihenfolge):

für die Gymnasien:

1. Arsenyev Grigoriy

2. Bischofberger Annika

3. Donhuijsen Caspar

4. Glückert Liv

5. Kraft Lukas

6. Messer Anna

7. Rath Kanwar Sher Pal

8. Steinke Michael

9. Teodori Paula

10. Voget Clara

für die Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum:

1. Al Haddi Shaima

2. Bleiler Felias

3. Butt Aliza

4. Fießer Erik

5. Kischkel Leni Philine

6. Lefteri Leo

7. Neumann Derek

8. Scharsach Leon David

9. Thum Luca

10. Zamudio de Zimmermann Michel Yasin

für die beruflichen Schulen:

1. Akrami Prince

2. Arjoun Bahaa

3. Elfner Pepe

4. Herfeld Rodrigo

5. Ivanchenko Mariia

6. Kershaw Amy

7. Michelberger Annika

8. Naderi Fereshte Ferisa

9. Nagi Jasmin

10. Sison Rafael

Konstituierende Sitzung am 24. Februar

Die konstituierende Sitzung des Jugendgemeinderates findet am 24. Februar 2026 um 17.30 Uhr im Großen Saal des Heidelberger Rathauses statt. Die noch amtierenden Jugendgemeinderäte werden am gleichen Tag um 17 Uhr verabschiedet.

Informationen zum Jugendgemeinderat gibt es online unter jugendgemeinderat.heidelberg.de.

Hintergrund

Seit 2006 gibt es einen Jugendgemeinderat in Heidelberg. Das Gremium setzt sich aus 30 gewählten Jugendvertreterinnen und -vertretern und sechs beratenden Mitgliedern des Heidelberger Gemeinderates sowie zwei Personen aus dem Kreis der Kinderbeauftragten zusammen. Zehn Sitze entfallen auf Jugendliche aus Gymnasien, zehn auf Jugendliche aus beruflichen Schulen und zehn auf Jugendliche aus Gemeinschafts-, Real- und Hauptschulen beziehungsweise den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Die Jugendgemeinderäte sind für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt.

