Haßloch – Einbruch in Solarpark : Unbekannte stehlen mehrere Hundert Meter Kupferkabel

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Montag, 8. Dezember 2025, auf Dienstag, 9. Dezember 2025, kam es am Westrand von Haßloch zu einem schweren Diebstahl in einem Solarpark. Nach Angaben der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 17 Uhr und 8 Uhr unbefugten Zugang zu dem Gelände.

Die Diebe entwendeten mehrere hundert Meter Kupferkabel und nutzten dafür offenbar ein Fahrzeug, mit dem sie den Solarpark befuhren und das Diebesgut abtransportierten. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalinspektion Neustadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder weitere Informationen zur Tat liefern kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 11:56