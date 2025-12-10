  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Grünstadt Polizei vermisste 34 jährige
10.12.2025, 10:29 Uhr

Grünstadt – Polizei 34-jährige vermisst – Öffentlichkeitsfahndung gestartet

Grünstadt Polizei vermisste 34 jährigeGrünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Sonntag, 07. Dezember 2025, gegen 13 Uhr wird eine 34-jährige Frau aus Grünstadt vermisst. Sie wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Unterstützung.

Beschreibung der Vermissten:

etwa 1,55 Meter groß

kräftige Statur

Bekleidung / mitgeführte Gegenstände:

trägt gewöhnlich ein Kopftuch

schwarze Weste

rote Plastiktüte mit Kleidung

Hinweise erbeten:
Wer die Vermisste sieht oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 zu melden.
Im akuten Sichtkontakt bitte die Frau nicht aus den Augen verlieren und sofort den Notruf 110 wählen.

Wichtiger Hinweis der Polizei:
Das veröffentlichte Foto dient ausschließlich der Öffentlichkeitsfahndung. Sobald die Fahndung beendet ist, werden Medien gebeten, das Bild im Sinne des Persönlichkeitsschutzes zu entfernen.

MRN-News berichtet weiter, sobald neue Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 10:29

