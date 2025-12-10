Frankenthal – Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landstraße 524

Frankenthal, 10. Dezember 2025 – Ein tragischer Unfall hat sich in den frühen Morgenstunden des 10. Dezember auf der Landstraße 524 zwischen Frankenthal und Flomersheim ereignet. Ein Mann kam bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben.

Gegen 03:25 Uhr verlor der Fahrer eines PKWs aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit hoher Wucht gegen einen Baum. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen konnte der Mann noch vor Ort nur noch für tot erklärt werden. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Frankenthal und dem Stadtteil Flomersheim, die zu dieser Zeit nur schwach befahren war.

Unfallursache noch unklar

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt sind. Zur genauen Ursache des Unglücks haben die Ermittler noch keine Informationen veröffentlicht. Ein Gutachter ist bereits vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren und mögliche Ursachen zu klären. Ob technisches Versagen, gesundheitliche Probleme des Fahrers oder andere Faktoren eine Rolle spielen, ist bislang unklar.

Die Polizeiinspektion Frankenthal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Besonders Personen, die zwischen 03:00 und 03:30 Uhr auf der Landstraße 524 unterwegs waren oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise können telefonisch unter der Nummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de

an die Polizeiinspektion Frankenthal übermittelt werden.

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 08:41