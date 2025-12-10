Frankenthal – Randalierer sorgt für Sachbeschädigung im Jobcenter

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Morgen des 9. Dezember 2025 wurde gegen 9:00 Uhr ein Randalierer im Jobcenter in der Carl-Theodor-Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass es sich um einen 31-jährigen Mann aus Frankenthal handelte, der im Inneren des Jobcenters einen Tisch beschädigt hatte. Beim Verlassen des Gebäudes warf er zudem mit einem Stein eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss ein.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Störung des öffentlichen Friedens eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 08:58