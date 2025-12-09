  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Weinheim – 850 Euro für Obdachlose

1Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Rekordteilnahme und viele Spenden bei der Musikalischen Weihnachtsführung mit Torsten Fetzner und Franz Piva

Vom Marktplatzbrunnen über das Deutschordenshaus und den Amtshausplatz zur Laurentiuskirche, dann über den Marktplatz zur Ulner Kapelle – so führte die diesjährige Musikalische Weihnachtsführung mit Stadtführer-Urgestein Franz Piva und seinem musikalischen Begleiter Torsten Fetzner. Die kostenlose Führung erfreut sich großer Beliebtheit, gehört zum Advent wie der Weihnachtsmarkt. Über 50 Teilnehmende steuerten am Ende des weihnachtlichen Zusammenseins die Rekordspendensumme von 850 Euro bei. Das Geld kommt dieses Jahr der Caritas zu, um damit die Weihnachtsfeier für Obdachlose auszurichten.
Auf dem Weg durch Weinheim wurden bekannte Advents- und Weihnachtslieder gesungen, wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“, „Lasst uns froh und munter sein“, „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, „Leise rieselt der Schnee“, „Kling Glöckchen klingelingeling“ und andere. Franz Piva berichtete über weihnachtliche Bräuche und ließ auch die Stadtgeschichte in seine Erzählungen einfließen. Maria Noor war in ihrer Ulner Kapelle wieder eine großzügige Gastgeberin und spendierte leckeren Glühwein.
Ein Höhepunkt war auch der Auftritt von Dr. Markus Weber, der aus seinem Märchenbuch die Geschichte vom Sterntaler vorlas. Zum Abschluss sangen alle zusammen das Halleluja „uff Kurpälzisch“

Quelle Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 11:19

