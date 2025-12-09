Walldorf – AKTUELL: Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen auf der A6 – Zwei Fahrer leicht verletzt – Zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim aktuell gesperrt

Walldorf / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der Autobahn 6 bei Walldorf ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Auffahrunfall gegen 10.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim.

Beide Lastwagenfahrer wurden dabei leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften versorgt.Derzeit sind der rechte und mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt.

Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Wie genau es zu dem Auffahrunfall kam, ist derzeit noch unklar. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bleibt die Fahrbahn in Richtung Mannheim teilweise gesperrt. Reisende müssen weiterhin mit Verzögerungen rechnen.

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 11:28