Speyer – Neuer Domdekan



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Domkapitel wählt neuen Dignitär – Neuordnung der Zuständigkeiten am Dom

Da in den kommenden Monaten drei Mitglieder des Domkapitels in den Ruhestand gehen, hat das Domkapitel zur Neustrukturierung seiner Aufgaben aus seinen Reihen einen neuen Domdekan gewählt und die Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung neu geordnet: Domkapitular Dr. Georg Müller, der das Amt des Offizials (oberster Kirchenrichter) im Bistum Speyer innehat und behält, wurde vom Domkapitel in seiner Sitzung am 2. Dezember 2025 auf fünf Jahre zum Domdekan gewählt. Die Wahl wurde von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann bestätigt.

Mit der Übertragung dieses Amtes zum 1. Januar 2026 wird Müller zum Dignitär (Würdenträger) innerhalb des Kapitels. Zu seinen Aufgaben gehören künftig die Vertretung des Kapitels nach außen sowie die Moderation des Kapitels. Zu den Aufgaben des Domdekans gehört nach dem Beschluss des Domkapitels zudem fortan die Verantwortung für das Vermögen, die Finanzen und die Immobilien des Kapitels. In diesen Bereich fällt das Dombauamt mitsamt der Unterhaltspflege und der technischen Ausstattung des Doms. Dr. Georg Müller übernimmt damit einen Teil der Funktionen und Aufgaben, die vormals dem Dompropst und dem Domkustos zugeordnet waren. Diese beiden Ämter werden nicht neu besetzt.

Der Aufgabenbereich der Liturgie mit der Verantwortung für die Gottesdienstplanung- und -vorbereitung sowie für die Dommusik wird künftig gemeinsam von den Domkapitularen Peter Schappert (Diözesanökonom) und Franz Vogelgesang (Regens) wahrgenommen.

Der Bereich Kulturmanagement, dem die Zuständigkeit für die Erschließung des Doms für Besucher sowie die Schnittstelle zur UNESCO zugeordnet ist, wird zukünftig als Stabsstelle direkt an das Domkapitel berichten.

Mit der beschriebenen Neuordnung soll die kollegiale Zusammenarbeit des Kapitels gestärkt und die verschiedenen Verantwortlichkeiten innerhalb des Kapitels auf mehr Schultern verteilt werden.

Das Speyerer Domkapitel ist ein Kollegium, das derzeit aus sechs Diözesanpriestern besteht, und hat die Gesamtverantwortung für den Speyerer Dom. Alle Priester nehmen liturgische Verpflichtungen im Dom wahr und übernehmen darüber hinaus unterschiedliche Verwaltungsaufgaben in Dom und Diözese. Nach dem Ausscheiden von Weihbischof Otto Georgens am 2.12.2025, der das Kapitel als Dompropst moderierte, und dem baldigen Ausscheiden des Domdekans Dr. Christoph Kohl am 31.12.2025 und des Dompfarrers Matthias Bender am 28.2.2026 wird das Kapitel ab März 2026 noch aus vier Mitgliedern bestehen.

Offizial und Domkapitular Dr. Georg Müller

Geboren am 5. Februar 1973 wurde Georg Müller am 10. Oktober 2000 in Rom zum Priester geweiht. Ergänzend zu seinem Studium der Theologie in München und Rom hat Georg Müller ein Studium des Kirchenrechts in Münster absolviert. Er war als Kaplan in Ludwigshafen-Mundenheim und am Speyerer Dom tätig. In Trier promovierte er mit einer Arbeit über den englischen Kardinal und Theologen John Henry Newman. Ab 2008 wirkte er als theologischer Referent und persönlicher Sekretär von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. 2012 wurde er zunächst Administrator und dann Pfarrer in Ludwigshafen-Oppau. 2016 wurde er zum leitenden Pfarrer der Pfarrei Heilige Edith Stein in Schifferstadt berufen. Seit 2012 wirkte er am Kirchengericht in verschiedenen Funktionen mit, seit 2017 als Vizeoffizial. Im Juli 2019 wurde Georg Müller zum Offizial des Bistums Speyer ernannt.

Als solcher ist er der Leiter des kirchlichen Gerichts im Bistum Speyer. Er ist für die Durchführung kirchenrechtlicher Verfahren verantwortlich und handelt dabei im Auftrag des Bischofs. Am Pfingstsonntag 2022 wurde Dr. Georg Müller vom Domkapitel zum Domkapitular gewählt und vom Bischof bestätigt. Im September desselben Jahres wechselte Georg Müller als Pfarrer zur Dompfarrei Pax Christi in Speyer. Zudem ist er für die klösterlichen Verbände zuständig. Nach der Wahl zum Domdekan durch das Domkapitel in seiner Sitzung vom 2. Dezember 2025 wird Georg Müller ab dem 1. Januar 2026 dieses Amt übernehmen. Zeitgleich endet seine Tätigkeit in der Dompfarrei. Sein Amt als Offizial des Bistums und die Zuständigkeit für die klösterlichen Verbände wird er beibehalten.

Bildunterschrift: Domkapitular Dr. Georg Müller wird ab dem 1. Januar 2026 Domdekan in Speyer © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 20:49