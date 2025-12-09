Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Schwangere und frischgebackene Eltern gibt es wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit anderen über das Stillen auszutauschen oder beraten zu lassen. Zwei Mal im Monat findet das Stillcafé statt. Hebamme Diana Sachs steht den Teilnehmenden mit Rat und Tat zur Seite und berät bei Stillproblemen.

Der nächste Termin des Stillcafés ist der 23. Dezember.

Das Stillcafé findet um 11 Uhr im Stillzimmer der GRN-Klinik Schwetzingen statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Angebote zum Thema Stillen finden Interessierte unter https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/schwerpunkte/geburtshilfe/nach-der-geburt

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 21:19