Römerberg-Heiligenstein / Metropolregion Rhein-Neckar – An der S-Bahnhaltestelle Heiligenstein ist es am Dienstagmorgen (09.12.2025) zu einem tödlichen Bahnunfall gekommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurde gegen 06:10 Uhr eine 50-jährige Fußgängerin von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und dabei tödlich verletzt.



Wie es zu dem Unfall an der Haltestelle in Römerberg-Heiligenstein kam, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Geschehens mehrere Personen an der S-Bahnhaltestelle, die den Unfall beobachtet haben könnten. Diese waren jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Speyer auch Kräfte der Bundespolizei, der örtlichen Feuerwehren sowie Rettungsdienstteams, die die medizinische Versorgung und Absicherung der Unfallstelle übernahmen. Zudem wurde der Bereich durch Notfallmanager der Deutschen Bahn betreut und für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bitten Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung:

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden – telefonisch unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

