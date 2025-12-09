Odenwaldkreis / Heubach / Mümling-Grumbach – Vermisster Mann tot aufgefunden – Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen – Ein 30-jähriger Mann aus Heubach, der in der Nacht zum Dienstag (09.12.) von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war, wurde am Dienstagnachmittag gegen 13:30 Uhr tot am Ortsrand von Mümling-Grumbach entdeckt. Der Fundort lag in unmittelbarer Nähe zu dem Fahrzeug, das der Mann genutzt hatte.

Zuvor hatte die Polizei nach dem Vermissten und seinem Auto fahndet, jedoch zunächst ohne Ergebnis. Zuletzt bestand am Montag (08.12.) telefonischer Kontakt zwischen dem Mann und Bekannten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen des Todes können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, wird MRN-News nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 19:21