Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall auf der Bundesstraße 292

Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines
Unfalls am Dienstagmittag bei Aglasterhausen.
Gegen 12 Uhr war ein Audi-Fahrer mit seinem Q6 auf der Bundesstraße 292 (B292) von Aglasterhausen in Richtung
Obrigheim unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3936 (K3936) beabsichtigte der
54-jährige Fahrer des Audis in diese nach links einzubiegen. Hierbei missachtete
er mutmaßlich die Vorfahrt einer entgegenkommenden BMW-Fahrerin, so dass es zur
Kollision im Einmündungsbereich kam.
Der BMW wurde in der Folge auf einen Mercedes-Benz aufgeschoben, welcher ebenfalls beschädigt wurde.
Die 44 Jahre alte Fahrerin des BMW wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.
Der Audi-Fahrer kam mittels Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes-Benz blieb unverletzt.
Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Der Audi und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und
mussten abgeschleppt werden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 21:05