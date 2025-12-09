Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall auf der Bundesstraße 292



Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines

Unfalls am Dienstagmittag bei Aglasterhausen.

Gegen 12 Uhr war ein Audi-Fahrer mit seinem Q6 auf der Bundesstraße 292 (B292) von Aglasterhausen in Richtung

Obrigheim unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3936 (K3936) beabsichtigte der

54-jährige Fahrer des Audis in diese nach links einzubiegen. Hierbei missachtete

er mutmaßlich die Vorfahrt einer entgegenkommenden BMW-Fahrerin, so dass es zur

Kollision im Einmündungsbereich kam.

Der BMW wurde in der Folge auf einen Mercedes-Benz aufgeschoben, welcher ebenfalls beschädigt wurde.

Die 44 Jahre alte Fahrerin des BMW wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Der Audi-Fahrer kam mittels Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes-Benz blieb unverletzt.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Der Audi und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 21:05