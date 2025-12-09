Mutterstadt – Vorfreude bei HENRY’s: Die große Weihnachts-Luxusuhrenauktion – über 600 exklusive Zeitmesser – ein Feuerwerk der Uhrmacherkunst

Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Festliche Vorfreude bei HENRY’s: Die große Weihnachts-Luxusuhrenauktion lädt zu zwei außergewöhnlichen Auktionstagen ein – über 600 Meisterwerke der Uhrmacherkunst im Angebot.



– Wenn sich das Jahr dem Ende neigt und überall die festliche Stimmung Einzug hält, öffnet HENRY’s Auktionshaus – seit Jahrzehnten eines der renommiertesten und weltweit bekannten Häuser für hochwertige Kunst- und Luxusauktionen – erneut seine Türen für ein besonderes Highlight: die große Weihnachts-Uhrenauktion 2025.

In diesem Dezember erwartet die Besucherinnen und Besucher ein außergewöhnliches Auktionsereignis in zwei Teilen, das die Herzen von Sammlern, Uhrenliebhabern und Weihnachts-Shopping-Enthusiasten gleichermaßen höherschlagen lässt:

Uhrenauktion Teil 1: 12. Dezember 2025, Beginn 13:00 Uhr

Uhrenauktion Teil 2: 13. Dezember 2025, Beginn 11:00 Uhr

Beide Auktionen finden wie gewohnt im Auktionshaus in Mutterstadt statt – ein Ort, der seit Jahrzehnten für Expertise, Seriosität und internationale Auffindbarkeit steht. Viele der angebotenen Zeitmesser stammen aus bedeutenden Privatsammlungen und werden erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Vorfreude zum Anfassen – Vorbesichtigung seit 2. Dezember geöffnet

Wer die Uhren in Ruhe und aus nächster Nähe studieren möchte, kann dies seit 2. Dezember 2025 tun.

Die öffentliche Vorbesichtigung im Haus 1 / Fohlenweide bietet die einmalige Möglichkeit, die Stücke live zu erleben – von filigranen Damenarmbanduhren über sportliche Chronographen bis hin zu kunstvollen Präzisionspendeluhren und historischen Standuhren.

Gerade zur Weihnachtszeit entsteht dort eine besondere Atmosphäre: warmes Licht, glänzende Gehäuse, der Duft von Holz und Leder – und mittendrin hunderte von Zeitmessern, die Geschichten erzählen.

Über 600 exklusive Zeitmesser – ein Feuerwerk der Uhrmacherkunst

Selten bietet eine Auktion eine derartige Fülle an hochwertigen Marken und Modellen:

Rolex: ikonische Sportmodelle, seltene Vintage-Referenzen, edle Day-Date-Varianten

Patek Philippe: von der eleganten Ellipse bis zur begehrten Nautilus und Twenty-4

Audemars Piguet: darunter limitierte Royal Oak und Millenary Sondermodelle

Omega: seltene Chronographen wie der Seamaster „Bullhead“

Cartier, Breguet, Hublot und viele weitere renommierte Manufakturen

Exklusive Standuhren & Präzisionspendeluhren, darunter außergewöhnliche Meisterwerke wie Sattlers „Columna Temporis – Zeitsäule“

Diese Sammlung ist weit mehr als eine Auktion – sie ist ein Spaziergang durch Jahrzehnte der Uhrengeschichte, gepaart mit der Möglichkeit, ein einzigartiges Weihnachtsgeschenk zu ersteigern, das seinen Wert nicht nur hält, sondern oft sogar steigert.

Mitbieten, wie es Ihnen gefällt – vor Ort, online oder per Telefon

HENRY’s Auktionshaus ist längst nicht nur ein regionaler Name – Sammler aus der ganzen Welt nehmen teil.

Dementsprechend flexibel sind die Teilnahmeoptionen:

Live vor Ort in Mutterstadt

Online-Bieten über die HENRY’s Plattform

Telefonisches Bieten mit direkter Betreuung durch das HENRY’s Team

Damit wird die festliche Auktion für jeden erreichbar – egal ob aus der Region oder aus Übersee.

Wo gibt es weitere Informationen?

Das vollständige Auktionsangebot mit über 600 detaillierten Artikelbeschreibungen, Bildern und Hintergrundinfos finden Sie hier:

https://www.henrys.de/index.php?pc=catalog&spc=list&rt=av&tid=14&bg=1212251300&pg=1

Zusätzliche Eindrücke, Videoclips aus der Vorbesichtigung und Updates gibt es auf den Social-Media-Kanälen von MRN-News.

MRN-News begleitet das Auktionswochenende weiter und berichtet über besondere Highlights und Ergebnisse.

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 22:14