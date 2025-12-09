Mosbach – Eskalation in Unterkunft: 24-Jähriger mit Waffe gestellt

Mosbach / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Großer Polizeieinsatz in Unterkunft.

Ein eskalierter Streit in einer Unterkunft in der Neckarburger Straße hat am Montagabend einen umfangreichen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 20 Uhr soll ein 24-jähriger Bewohner einen 60-jährigen Mitbewohner zunächst verbal bedroht und anschließend mit einer Langwaffe eingeschüchtert haben. Danach verschanzte sich der junge Mann in seinem Zimmer.

Spezialkräfte der Polizei öffneten die Zimmertür mithilfe einer Ramme und nahmen den 24-Jährigen widerstandslos fest. Er wurde in Gewahrsam gebracht. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der eingesetzten Waffe um eine Softair-Waffe. Diese wurde von der Polizei sichergestellt.

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 09:54