Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sieben Kommunen beenden Teilnahme/Ausschreibung für VRNrad gestartet – Zum Jahresende 2025 wird es im Fahrradvermietsystem VRNnextbike einige Veränderungen geben. Mehrere Kommunen haben sich nach sorgfältiger Prüfung entschieden, ihre Teilnahme am System zu beenden. Gründe dafür sind wirtschaftliche Überlegungen Betroffen sind die Städte Bensheim, Bürstadt, Heppenheim, Ladenburg und Speyer. Zudem endet die Testphase in Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim. Der Betrieb wird zum Jahresende eingestellt. Bereits gebuchte VRNnextbike-Jahrestarife bleiben weiterhin gültig. „Wir bedauern den Rückzug der betroffenen Kommunen sehr und danken

ausdrücklich für das bisherige Engagement sowie die gute Zusammenarbeit. Selbstverständlich verstehen wir sehr gut, dass die betroffenen Kommunen aufgrund der vom Bund und den Ländern zu verantwortenden extrem schweren Haushaltslage schmerzhafte Sparmaßnahmen umsetzen müssen“, teilt Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN GmbH), mit.

Neue Testkommunen im Raum Heidelberg

Gemeinsam mit der Stadt Heidelberg und weiteren Partnern im Rahmen des EU-Förderprojekts REALLOCATE werden ab dem 1. Februar 2026 neue Testkommunen im Raum Heidelberg in das VRNnextbike-System eingebunden. Die VRNnextbike-Testflotten können künftig in Neckargemünd, Wiesenbach, Bammental, Leimen, Sandhausen, Nußloch und Wiesloch genutzt werden.

Neuausschreibung des Mietradsystems gestartet

Bereits Anfang September 2025 hat der VRN die europaweite Ausschreibung für das neue Mietradsystem VRNrad veröffentlicht. Anlass ist das reguläre Vertragsende mit dem derzeitigen Betreiber, der nextbike GmbH, im Februar 2027. Das Nachfolgesystem soll ab März 2027 starten und eine Laufzeit bis 2035 haben. Das neue Mietradsystem „VRNrad“ wird nahtlos in die myVRN-App sowie in die VRN-Tarife integriert. Folgende elf Basiskommunen haben bereits ihre Teilnahme zugesagt:

Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Landau, Worms, Dossenheim, Frankenthal, Walldorf, Weinheim und Schwetzingen. Eine Erweiterungsoption sieht vor, dass auch neue Standorte nach Vertragsabschluss in das Angebot aufgenommen werden können.

In diesem Zusammenhang sind das Jahres-Abo und der VRN Jahrestarif von VRNnexbtike nur noch bis Ende Dezember 2025 buchbar. Ab Januar 2026 kann kein neues Jahres-Abo abgeschlossen werden. Alle weiteren Abos sind weiterhin buchbar.

Quelle: Verkehrsverbunde Rhein-Neckar (vrn)

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 22:30