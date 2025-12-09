Mannheim – Verträge für Universitätsklinikverbund unterschrieben

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Verträge für den Verbund der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim unterzeichnet haben Wissenschaftsministerin Petra Olschowski, Oberbürgermeister Christian Specht, die Rektorin der Universität Heidelberg Prof. Dr. Frauke Melchior und die Leitungen der beiden Klinika, Sandra Henek, Katrin Erk und Prof. Dr. Dr. Jürgen Debus, vor einer Notarin in Stuttgart. Damit kann der Verbund wie geplant zum 1. Januar 2026 starten.

Dazu sagt Oberbürgermeister Christian Specht:

„Mit den Unterschriften unter das umfassende Vertragswerk setzen wir den Schlusspunkt für zwei Jahre intensive Gespräche und Verhandlungen, in denen wir gemeinsam mit dem Land und allen Beteiligten die Grundlagen für den Verbund der beiden Universitätsklinika gelegt haben. Jetzt müssen die Verträge ab 1. Januar 2026 mit Leben gefüllt werden, damit der Verbund die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen kann. Zusammen wollen wir in Mannheim und Heidelberg einen gemeinsamen Leuchtturm der universitären Krankenversorgung, der medizinischen Forschung und Lehre schaffen, der weit über die Region hinaus strahlt. Davon profitieren Patienten, Forschende und künftige medizinische Fachkräfte genauso wie die Gesundheitswirtschaft in Mannheim, der Region und dem ganzen Land Baden-Württemberg.

Ich danke allen, die zu diesem wichtigen Projekt beigetragen haben und sich auch künftig in den neuen Verbund einbringen werden.“

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 12:43