Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der B38a in Fahrtrichtung Nord, im Bereich der Auffahrt zur A656, läuft derzeit ein größerer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund ist ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand gekommen ist – ersten Angaben zufolge hatte sich das Fahrzeug überschlagen.

Die Einsatzkräfte sichern aktuell die Unfallstelle, übernehmen die medizinische Erstversorgung und leiten den Verkehr weiträumig um. Auch die Autobahnmeisterei ist vor Ort, um die Absicherung und spätere Reinigung der Fahrbahn zu unterstützen.

Die Unfallaufnahme dauert weiterhin an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Sobald neue Informationen vorliegen, berichtet MRN-News nach.

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 19:06