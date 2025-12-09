Mannheim – Regionaler Schienenverkehr: Neue Verbindungen und optimierte Anschlüsse

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wichtige Änderungen zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 treten im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) zahlreiche Änderungen im

regionalen Schienenverkehr in Kraft. Die Anpassungen betreffen insbesondere die Linienführungen, Taktzeiten und Halte einzelner

Regionalbahnen und S-Bahnen. Ziel ist es, die Pünktlichkeit zu erhöhen, Sitzplatzkapazitäten zu erweitern und Anschlüsse zu

verbessern – auch unter Berücksichtigung von veränderten Fahrzeiten im Fernverkehr.

Den Aufgabenträgern des Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im VRN-Gebiet – neben dem VRN der ZÖPNV Rheinland-Pfalz Süd und

das Land Baden-Württemberg – ist es gelungen, den Fahrgästen im Verbundraum trotz der schwierigen Haushaltslage zahlreiche neue

Angebote zu ermöglichen. Alle neuen Angebote können selbstverständlich wie der übrige Verbundverkehr mit dem

Deutschlandticket und dem digitalen VRN-Luftlinientarif mit Bestpreisprinzip genutzt werden.

Wichtige Änderungen im Überblick nach Kursbuchstrecken (KBS):

KBS 650 Frankfurt/M. – Darmstadt – Mannheim/Heidelberg

– Das Flügeln und Kuppeln der RB 67/68 in Neu-

Edingen/Friedrichsfeld entfällt aufgrund geänderter Fernverkehrszeiten. Beide Züge fahren künftig durchgehend

nach Heidelberg und Wiesloch/Walldorf – verbunden mit einem deutlich höheren Sitzplatzangebot auf dieser stark

nachgefragten Strecke.

– Auch bei der Linie RE 60 wird das Sitzplatzangebot erhöht.

– Die planmäßige Überholung in Bickenbach entfällt. Das führt zu

einer Fahrzeitverkürzung bei den RB-Zügen sowie zu

geringfügigen Fahrplanverschiebungen.

– Für die Verbindung Neu-Edingen/Friedrichsfeld –

Schwetzingen/Hockenheim wird eine eigenständige Linie

eingeführt: S12.

– Der bisherige Zug RB 15441 (Frankfurt ab 17:34 Uhr) verkehrt künftig als Regional-Express und hält nur noch an RE-Stationen. Mannheim Hbf wird dadurch bereits um 18:45 Uhr erreicht – 20 Minuten schneller als bisher.

– Die Linie S6 (Bensheim–Mannheim) wird in S5 (Bensheim– Mannheim–Mainz) umbenannt.

– Die S 38705 startet künftig bereits um 7:30 Uhr ab Bensheim und fährt durchgehend bis Heidelberg – mit verbesserten Anschlussmöglichkeiten in Neu-Edingen/Friedrichsfeld und Heidelberg Hbf.

KBS 655 Mannheim – Biblis – Frankfurt

– Die Anpassung der Fernverkehrsfahrzeiten sorgt für eine verbesserte Verteilung zwischen Regional-Express und S-Bahn zwischen Biblis und Mannheim.

– Die S9 wird in Mannheim Hbf durchgebunden und fährt künftig weiter bis Karlsruhe – mit neuen Direktverbindungen, z. B. MA-Waldhof–Schwetzingen oder Lampertheim–MA-Rheinau.

– Die bisherige S8 wird künftig als S10 (Mannheim – MA-Käfertal

– MA-Waldhof – Biblis) bezeichnet.

– Bei der Linie RE 70 entfallen die Halte in Mannheim-Waldhof und Mörfelden aufgrund geänderter ICE-Fahrlagen und der

Einführung des Fernverkehrs-Halbstundentakts. Alternativ stehen die S9 und S10 zur Verfügung.

KBS 660 Mannheim – Mainz

– Die auf dem Streckenabschnitt Mainz-Mannheim halbstündlich verkehrenden Züge heißen künftig S5 und S6.

– Die bisher stündlich von Mainz über Mannheim nach Bensheim verkehrenden Züge der S6 (Mainz – Mannheim –Bensheim) werden in S5 umbenannt.

– Neue Durchbindung der S6: Die bislang stündlich in Mannheim endenden Züge aus Mainz werden über Graben-Neudorf nach

Karlsruhe umsteigefrei durchgebunden. So entstehen künftig neue Direktverbindungen, z. B. Worms–Schwetzingen oder Hockenheim–Ludwigshafen.

KBS 665 Mannheim – Heidelberg

– Das bisherige Zugpaar 38048/38557 entfällt wegen veränderter Liniendurchbindungen.

– Zwei SÜWEX-Züge der Linien RE 1/14 werden bis Heidelberg verlängert: Ankunft um 6:58 Uhr von Mainz / Abfahrt 7:22 Uhr

nach Koblenz sowie Ankunft 15:33 Uhr von Koblenz / Abfahrt 16:21 Uhr nach Koblenz.

KBS 665.3 Bruchsal – Graben-Neudorf – Germersheim

– Der Zwischentakt der S33 wird angepasst, um bessere Anschlüsse zur S9 zu gewährleisten:

o Bruchsal ab Minute 10 – Graben-Neudorf an Minute 20

o Graben-Neudorf ab Minute 36 – Bruchsal an Minute 47

KBS 665.5 Heidelberg – Meckesheim – Aglasterhausen/Eppingen

– Umbenennung:

o S5 (Heidelberg–Sinsheim) wird zur S7

o S51 (Heidelberg–Aglasterhausen) wird zur S8

– Entfall Direktverbindung Mannheim – Eppingen / Aglasterhausen ab 16:49 Uhr von Mannheim Hbf

KBS 670 Mannheim – Saarbrücken

– Neue Verbindung: RE ab Mannheim Hbf um 9:36 Uhr nach Kaiserslautern mit Halt in Ludwigshafen und Neustadt

KBS 674 Pirmasens Nord – Rohrbach

– RB 12902 (Zweibrücken Hbf ab 6:00 Uhr – Pirmasens Nord an 6:31 Uhr) entfällt wegen geringer Nachfrage an W (Sa) und wird

durch einen Bus ersetzt, der bis nach Pirmasens Hbf verkehrt.

– RB 12904 (Saarbrücken Hbf ab 5:58 Uhr – Zweibrücken Hbf ab 6:35 Uhr – Pirmasens Nord an 7:10 Uhr) an W und RB 12906

(Saarbrücken Hbf ab 6:33 Uhr – Zweibrücken Hbf ab 7:11 Uhr

– Pirmasens Nord an 7:39 Uhr) an W (Sa) werden bis Pirmasens Hbf (neu an 7:18 Uhr bzw. 7:48 Uhr) verlängert.

– RB 12940 (Saarbrücken Hbf ab 21:07 Uhr – Zweibrücken Hbf an 21:44 Uhr) wird täglich bis nach Pirmasens Hbf (neu an 22:26 Uhr) verlängert – mit Halt an allen Unterwegsstationen.

– In den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag verkehrt eine neue RB 12942 von Saarbrücken Hbf (ab 0:33 Uhr) nach Zweibrücken Hbf (an 1:33 Uhr).

KBS 675 Landau – Pirmasens Nord

– In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag ein Zugpaar mit Abfahrt in Annweiler um 22:29 Uhr

nach Landau (Pfalz) Hbf (an 22:47 Uhr) sowie Landau (Pfalz) Hbf ab 0:04 Uhr – Annweiler an 0:23 Uhr.

– Versuchsweise wird es auf Initiative der beiden Landkreise Südliche Weinstraße und Südwestpfalz eine neue

Spätverbindung von und nach Pirmasens geben. In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag verlässt eine Regionalbahn Pirmasens Hbf um 22:27 Uhr und erreicht nach Halt an allen Stationen den Bahnhof Landau (Pfalz) Hbf um 23:42 Uhr. Die Rückfahrt startet in Landau um

23:05 Uhr und erreicht, wiederum mit Halt an allen Stationen den Hauptbahnhof in Pirmasens um 0:18 Uhr.

KBS 676 Karlsruhe – Neustadt

– Die Taktzeit des RE6 in Karlsruhe Hbf verschiebt sich: Abfahrt künftig eine Minute später (Minute :06), Ankunft eine Minute früher (Minute :53).

KBS 700 Karlsruhe – Mannheim

– Aufgrund veränderter Fernverkehrszeiten verschieben sich alle Regionalfahrzeiten um etwa 15 Minuten.

– Neue Direktverbindungen über Mannheim Hbf stündlich weiter nach Mainz (S6) bzw. stündlich weiter Groß-Rohrheim (S9).

– Nachmittags: 30-Minuten-Takt an allen Wochentagen zwischen Mannheim und Karlsruhe.

– Drei schnelle Regionalexpresszüge am Nachmittag zwischen Mannheim und Karlsruhe über Graben-Neudorf entfallen aus Trassengründen.

KBS 701 Heidelberg – Karlsruhe

– Die S3 ab Karlsruhe Hbf 6:21 Uhr hält neu in Stettfeld-Weiher (6:49 Uhr).

– Die Züge S3 38347 ab 14:48 Uhr Heidelberg Hbf Richtung Karlsruhe und 38381 ab 18:48 Uhr Heidelberg Hbf Richtung Karlsruhe erhalten neue Überholungen in Bad Schönborn Süd sowie Zusatzhalte in Untergrombach und Weingarten.

– Der RE 73 ab Heidelberg 19:05 Uhr hält künftig täglich in Bad Schönborn-Kronau.

KBS 707 Neckarbischofsheim – Hüffenhardt

– An Sonn- und Feiertagen verkehren künftig fünf Fahrtenpaare, ergänzt um einen Kurzpendel nach Neckarbischofsheim Stadt.

– Zusätzlich zwei Direktfahrten Mannheim – Krebsbachtal am letzten Samstag von April bis September.

KBS 780 Stuttgart – Heilbronn – Lauda – Würzburg

– Wegen der ETCS-Umrüstung der Bestandsfahrzeuge im Vorfeld von Stuttgart 21 kommen auf der Linie RE8

voraussichtlich bis Sommer 2026 Talent 3+ Fahrzeuge als Ersatz zum Einsatz.

KBS 782 Crailsheim – Bad Mergentheim – Wertheim

– Fortsetzung der bekannten Fahrplanregelung mit Haltausfällen in Igersheim, Markelsheim und Elpersheim bis voraussichtlich

Juni 2026 (Mo–Sa ab ca. 8 Uhr). Schienenersatzverkehr eingerichtet.

KBS 783 Heilbronn – Öhringen – Crailsheim

– Zug 23559 (bisher 6:00 Uhr ab Heilbronn, Sa+So) fährt künftig eine Stunde später. Halt in Willsbach entfällt.

– Bessere Anschlüsse in Schwäbisch Hall-Hessental Richtung Nürnberg und Stuttgart.

– Weitere Fahrplananpassungen auf der Hohenlohebahn in Planung.

Neben den Anpassungen auf den einzelnen Kursbuchstrecken gibt es auch überregionale Verbesserungen. Diese sorgen für zusätzliche

Direktverbindungen, neue Spätangebote und attraktive saisonale Verkehre.

Neue Direktverbindungen zwischen Heidelberg und Rheinland- Pfalz

Pendlerinnen und Pendler zwischen Heidelberg und Rheinland-Pfalz profitieren künftig von zusätzlichen schnellen Verbindungen im

Berufsverkehr: Zwei neue Zugpaare ergänzen die bestehenden SÜWEX-Fahrten zwischen Mannheim und Heidelberg an Werktagen.

Damit gibt es morgens und nachmittags weitere Direktfahrten. Die zusätzlichen Züge erreichen Heidelberg um 6:58 Uhr (RE 14 aus

Mainz/Worms) sowie um 15:33 Uhr (RE 1 aus Trier/Kaiserslautern). In Gegenrichtung starten die Fahrten um 7:22 Uhr (RE 1 nach

Kaiserslautern/Trier mit Anschluss nach Worms und Mainz in Ludwigshafen Hbf) sowie um 16:21 Uhr ebenfalls in Richtung

Kaiserslautern und Trier.

Darüber hinaus fährt montags bis freitags ein zusätzlicher Regionalexpress von Mannheim nach Kaiserslautern: Der RE 45

startet um 9:36 Uhr in Mannheim und erreicht Kaiserslautern um 10:35 Uhr. Von dort bestehen Anschlüsse zur Regionalbahn in Richtung

Altenglan – ideal für Ausflüge zur Draisinensaison im Glantal oder in die Kreisstadt Kusel.

Spätverbindungen für die Südpfalz

Um den Freizeitverkehr attraktiver zu gestalten, gibt es neue Spätangebote:

– An Wochenenden fährt künftig eine zusätzliche Regionalbahn ab Karlsruhe Hbf um 0:33 Uhr über Landau (Ankunft 1:23 Uhr)

bis Neustadt (Weinstr) Hbf (Ankunft 1:42 Uhr).

– Die bisherige Regionalbahn ab Karlsruhe um 20:33 Uhr, die bislang in Landau endete, wird täglich bis Neustadt verlängert

(Ankunft 21:42 Uhr).

Rückkehr des Rheintal-Express

Ab Anfang April 2026 wird der „Rheintal-Express“ wieder eingeführt. Er verbindet an Wochenenden und Feiertagen Karlsruhe (Abfahrt 8:17 Uhr) über Landau und das Alsenztal direkt mit Koblenz (Ankunft 11:08 Uhr) und damit mit dem UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“. Die

eingesetzten Züge sind barrierefrei, klimatisiert und bieten WLAN. Die Rückfahrt erfolgt um 16:38 Uhr ab Koblenz mit Ankunft in Karlsruhe um

19:42 Uhr. Dieses Angebot läuft bis zum 12. Dezember 2026 und dient auch als Entlastung für die linke Rheinstrecke während der

Generalsanierung der rechten Rheinstrecke.

Während der geplanten Sperrung der Strecke Landau–Winden von Mitte Juli bis Mitte Oktober 2026 wird der Rheintal-Express über

Schwetzingen, Mannheim, Worms und Alzey umgeleitet.

Quelle: Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 21:01