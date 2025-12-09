Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Alle K-Pop-Fans sind am Sonntag, 14. Dezember 2025, ins Jugendhaus Herzogenried, Zum Herrenried 12, 68169 Mannheim, zu einem spannenden K-Pop Random Dance-Event eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Einlass: Bereits ab 12:30 Uhr öffnen sich die Türen. Dies ist schon vor Beginn eine großartige Gelegenheit, andere Fans kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und die Musik in einer einzigartigen Atmosphäre zu genießen.

Tanzplaylists: Die Teilnehmenden können sich auf vier abwechslungsreiche Tanzplaylists freuen, die von zeitlosen Klassikern über beliebte B-Sides bis zu mitreißenden Dance Breaks reichen – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Verpflegung: Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. An der Hot-Dog-Theke bieten die Veranstaltenden heiße Würstchen auch in veganer und vegetarischer Variante an. Zudem stehen köstliche Donuts zum Verkauf. Alle Snacks sind zu fairen Preisen erhältlich. Ein Wasserspender ist vor Ort verfügbar.

Es ist keine vorherige Anmeldung nötig. Da das Event gefilmt wird, benötigen die Veranstaltenden von allen Teilnehmenden bzw. deren Erziehungsberechtigten eine entsprechende Zustimmung. Bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular zur Veranstaltung mitbringen. Alle weiteren Informationen sowie die Vorlage zum Herunterladen und Ausdrucken unter: herzogenried.majo.de.

Ansprechpartnerin: Für Rückfragen – auch bei Fragen zum barrierefreien Zugang – steht Ariane Reiter aus dem Jugendhaus Herzogenried zur Verfügung. Sie ist telefonisch unter 0621/293-7666 oder per E-Mail an ariane.reiter@mannheim.de erreichbar.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Webseite herzogenried.majo.de zusammengestellt sowie auf Instagram unter @blackace.official.

Die Veranstaltung wird organisiert von der K-Pop-Gruppe „BlackAce“ in Kooperation mit dem Jugendhaus Herzogenried. Die Veranstaltenden freuen sich auf zahlreiche Teilnehmende.

