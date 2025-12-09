Ludwigshafen – Versuchter Raubüberfall auf Frau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend (08.12.2025) kam es gegen 22 Uhr in der Leuschnerstraße zu einem versuchten Raubüberfall. Zwei Jugendliche sollen versucht haben, einer Frau gewaltsam die Handtasche zu entreißen. Der Angriff scheiterte jedoch, die Tasche blieb in ihrem Besitz.

Durch das heftige Ziehen stürzte die Frau zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Dank einer schnellen Personenbeschreibung konnten die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen werden. Die 15-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Gegen beide Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 15:21