Ludwigshafen – IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz gratuliert Spitzen-Azubis

Ludwigshafen / Koblenz / Mainz Zwölf Azubis aus Rheinland-Pfalz zählen zu Deutschlands Besten

Ein gutes Signal für die Ausbildung in Rheinland-Pfalz: Insgesamt zwölf Auszubildende aus dem Bundesland zählen zu den Besten Deutschlands. Sie wurden am Montagabend, 8. Dezember, bei der Nationalen Bestenehrung der Industrie- und Handelskammern in Berlin ausgezeichnet. Sie haben ihre Ausbildung mit bundesweiten Spitzennoten abgeschlossen und sich unter rund 250.000 Teilnehmenden der Winter- und Sommerprüfungen durchgesetzt.

„Ihr Erfolgsweg belegt eindrucksvoll, dass sich eine Ausbildung lohnt, dass man mit ihr wächst und nach dem Abschluss selbstbewusst weiter voranschreiten kann – auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten“, sagt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. „Es ist daher im Interesse unserer Wirtschaft und letztlich von uns allen, die unschlagbaren Vorteile einer beruflichen Ausbildung sehr deutlich herauszustellen.“

Bundesbildungsministerin Karin Prien hielt die Festrede und betonte den hohen Stellenwert der Ausbildung für Deutschland: „Wenn wir Bildung und Beruf von Anfang an zusammen denken, können wir dem Fachkräftemangel nachhaltig begegnen. Wir stärken die Berufsorientierung, damit junge Menschen früh ihren eigenen Weg finden und sicher einschlagen können. Gleichzeitig modernisieren wir die berufliche Bildung und schaffen klare Perspektiven für Aufstieg und Qualifizierung. Weiterbildung wird dabei zum entscheidenden Motor, damit Fachkräfte den Wandel selbstbewusst gestalten können. So sichern wir Zukunftschancen für jede und jeden – und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes.“

Weitere Informationen und Eindrücke finden sich unter: www.dihk.de/bestenehrung

Aus Rheinland-Pfalz wurden ausgezeichnet:

• Michelle Hornickel, Kauffrau im E-Commerce, TROIKA Germany GmbH, IHK Koblenz

• Maria Möhrling, Edelsteinschleiferin, Fachrichtung Edelsteinschleifen, Arnoldi International e. K., IHK Koblenz

• Sofie Otto, Drogistin, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Filiale Betzdorf, IHK Koblenz

• Lina Ricks, Kauffrau für Marketingkommunikation, awk AUSSENWERBUNG GmbH, IHK Koblenz

• Hannes Schieler, Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice, Bell Lifestyle GmbH, IHK Koblenz

• Sebastian Warth, Schuhfertiger, Josef Seibel Schuhfabrik GmbH, IHK Pfalz

• Isabeau Miriam Winkler, Personaldienstleistungskauffrau, erste reserve personalservice GmbH, Niederlassung Landau, IHK Pfalz

• Emely Schmidt, Kauffrau für Büromanagement, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, IHK für Rheinhessen

• Eric Schmitt, Automatenfachmann, Fachrichtung Automatenmechatronik, Löwen Play GmbH, IHK für Rheinhessen

• Ralf Fischer, Kaufmann im Einzelhandel, CONTEMPI Innovation der Mode, Inh. Hans Dieter Schraps, IHK Trier

• Jessica Kyra Heinen, Drogistin, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Filiale Trier, IHK Trier

• Hannah Steinbach, Kauffrau im Einzelhandel, Rappelkiste, Spielen und Schenken Inh. Ursula Seiler, IHK Trier

Foto: © DIHK / Sven Ehling

Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 11:10