Landau – Im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler lädt am Montag, 15. Dezember, ab 12 Uhr zur offenen Bürgersprechstunde sowie Lebkuchen und Punsch ein



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Mittagsplausch zum Rathaus: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler

lädt am Montag, 15. Dezember, zwischen 12 und 13:30 Uhr, wieder zu seiner offenen Sprechstunde ein.

In der kommenden Woche steht sein bunter Schreibtisch im vorderen Foyer des Rathauses vor dem Bürgerbüro oder bei gutem Wetter draußen vor dem Rathaus. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Sprechstunde bei Lebkuchen und Punsch eingeladen.

Der Oberbürgermeister und seine Mitarbeitenden freuen sich auf den Austausch mit

den Landauerinnen und Landauern. Welche Themen besprochen werden, bestimmen die Teilnehmenden selbst: vom aktuellen Großprojekt in der Stadt über

Ideen für die Zukunft der Südpfalzmetropole bis hin zu Ärgernissen vor der eigenen Haustür. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer an diesem Termin keine Zeit hat, muss sich nicht sorgen: Weitere Bürgersprechstunden werden frühzeitig bekannt gegeben. Sie finden abwechselnd

zur Mittags- und Abendzeit statt, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit zum Austausch haben.

Bildunterschrift: Am Montag, 15. Dezember, empfängt Oberbürgermeister Dominik Geißler interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Sprechstunde an seinem bunten Schreibtisch. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 20:51