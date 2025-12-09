Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Montag, 15. Dezember, wird der Kreistag Südliche Weinstraße in seiner Sitzung den Kreishaushalt für das Jahr 2026 beraten und beschließen. Der Verwaltungsvorschlag für die Ausgestaltung des Haushalts wurde am 18. November im Kreisausschuss vorberaten. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises haben die Möglichkeit, in den Haushaltsentwurf Einsicht zu nehmen und Vorschläge zu unterbreiten.

Der Haushaltsentwurf ist auf der Webseite des Landkreises unter www.suedliche-weinstrasse.de/haushalt2026 beziehungsweise über „Menü“ in der Rubrik „Ihre Kreisverwaltung“ unter dem Punkt „Kreisrecht“, Register „Zentrale Aufgaben und Finanzen“ abrufbar. Außerdem besteht die Möglichkeit, in der Kreisverwaltung in ein gedrucktes Exemplar des Haushaltsentwurfs Einsicht zu nehmen (um Anmeldung per Telefon unter 06341 940-971 oder -972 oder per E-Mail an christoph.stoeffler@suedliche-weinstrasse.de beziehungsweise doreen.thomas@suedliche-weinstrasse.de wird gebeten).

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises zum Kreishaushalt möglichst schriftlich bei der Kreisverwaltung (Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Referat Z2, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau) einzureichen sind.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 20:37