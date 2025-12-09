Landau – Am weltweiten AIDS-Tag: HIV-Testtag an der Uni in Landau – Erneut großes Interesse an Selbsttests und viele Gespräche



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch der zweite HIV-Testtag an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität, Standort Landau,

war ein voller Erfolg. Dieses Mal fand die Aktion genau am Welt-AIDS-Tag, dem 1. Dezember, statt.

„Es kamen sehr viele Studierende, die bisher noch nie einen solchen Test durchgeführt hatten, und sich

über das kostenlose Angebot gefreut haben“, so Fachärztin Sabine Bader vom Gesundheitsamt.

Insgesamt habe es sehr viel positives Feedback gegeben. Auch Ulrike Bischoff von der Aids-, Drogen-

und Jugendhilfe Landau e.V. ist froh über die gute Resonanz. Sie sagt: „Die Aktion zeigt, wie wichtig

niederschwellige Angebote sind, um die Testbereitschaft und die Wahrnehmung des Themas zu

erhöhen. Wir hatten sogar teilweise drei Teststationen aktiv dabei. Dass zwei regionale TV-Sender die

Aktion begleitet haben, spiegelt ebenfalls die Besonderheit des Angebotes wider.“

Der Testtag war eine gemeinsame Aktion des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der

Universität, der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V. sowie des Gesundheitsamts. Die

Expertinnen und Experten informierten umfassend zum Thema sexuell übertragbare Infektionen. An

Stationen waren assistierte Selbsttests auf das HI-Virus möglich. Das rheinland-pfälzische Ministerium

für Wissenschaft und Gesundheit hatte die Kosten für die Test-Sets übernommen. Folgeaktionen im

kommenden Jahr sind angedacht.

Sprechstunde

Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße in Landau bietet außerdem zusammen mit der Aids-,

Drogen- und Jugendhilfe Landau e. V. an jedem dritten Dienstag im Monat von 14 bis 15 Uhr in der

Klaus-von-Klitzing-Straße 2 in Landau eine kostenlose Sprechstunde zum Thema sexuell übertragbare

Infektionen an. Im Rahmen dieser Sprechstunde ist ein Labortest auf HIV und andere sexuell

übertragbare Infektionen möglich – anonym und kostenlos. Bei einem solchen Labortest auf das HI-Virus muss der Risikokontakt mindestens sechs Wochen zurückliegen. Bitte beachten, dass für die Sprechstunde eine Terminvereinbarung erforderlich ist.

Diese kann unter der Rufnummer 06341 940603 oder per E-Mail an sprechstunde@suedliche-weinstrasse.de erfolgen. Die Terminvereinbarung

ist auch anonym möglich. Bei einem solchen Labortest muss der Risikokontakt mindestens sechs

Wochen zurückliegen. Mehr unter www.suedliche-weinstrasse.de/sprechstunde.

Bildunterschrift: Sabine Bader vom Gesundheitsamt, Melis Kaya vom AStA und Ulrike Bischoff von der

Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V. beim Testtag an der Uni. Foto: KV SÜW

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, der

Stadtverwaltung Landau in der Pfalz, des Allgemeinen Studierendenausschusses der RPTU

sowie der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 20:44