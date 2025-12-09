Lambrecht – Traktor in Brand geraten

Lambrecht / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Motor geplatzt

Möglicherweise aufgrund eines technischen Defektes geriet am Abend des 08.12.2025, gegen 22.30 h, ein Traktor in der Hauptstraße von Lambrecht/Pfalz in Brand.

Der Führer des Traktors gab gegenüber einer Polizeistreife an, dass sich der Motor des landwirtschaftlichen Fahrzeuges nicht mehr abschalten lässt und dieser „immer höher dreht“. Da der Traktor zu diesem Zeitpunkt bereits stark qualmte, wurde die Feuerwehr verständigt und die Hauptstraße zunächst voll gesperrt. Nach einigen Minuten zerbarst der Motor.

Infolgedessen geriet eine erhebliche Menge Motoröl auf die Fahrbahn. Daher wurde eine Spezialfirma mit der Straßenreinigung beauftragt. Personen wurden nicht verletzt. Die Hauptstraße war für ca. drei Stunden voll gesperrt.

