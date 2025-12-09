Kallstadt – 17-Jährigerbei Unfall schwer verletzt

Kallstadt / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag, dem 08.12.2025, ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Leistadter Straße kurz vor dem Ortseingang Kallstadt.

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads war an seinem Geburtstag von Bad Dürkheim in Richtung Kallstadt unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad, prallte gegen den rechten Bordstein, stürzte und rutschte anschließend rund 15 Meter über die Fahrbahn. Dabei zog er sich einen Beinbruch sowie mehrere leichte Verletzungen am Oberkörper zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Fahrer zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 09:34