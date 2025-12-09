Hockenheim – Französische Schüler entdecken Hockenheim



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf kulturelle Unterschiede aufmerksam werden und voneinander lernen – das ist das Ziel des regelmäßig stattfindenden Schüleraustauschs zwischen dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hockenheim und dem Lycée Henri Vogt der Partnergemeinde Commercy in Frankreich.

Eine Woche lang kommen Schülerinnen und Schüler aus der Madeleine-Stadt zu uns – beziehungsweise reisen Hockenheimer Schülerinnen und Schüler nach Commercy – um hier in Gastfamilien zu leben, die Stadt kennenzulernen und eine andere Kultur „direkt von innen heraus“ zu erleben.

Schnuppern im Rathaus

Begleitet von den Lehrern Geraldine Fuseau und Eric Beauchard durften die Austauschschüler auch dort Platz nehmen, wo üblicherweise der Gemeinderat tagt – im großen Bürgersaal des Rathauses Hockenheim. Oberbürgermeister Zeitler begrüßte die Kinder und zeigte den Imagefilm der Stadt Hockenheim, im Anschluss erklärte Bürgermeister Matthias Beck – auf Französisch wohlgemerkt! – kurz die Verwaltungsstruktur in Deutschland und hieß die Schülerinnen und Schüler in Hockenheim herzlich willkommen. Einige Schüler hatten Fragen an ihn – vor allem der Hockenheimring interessierte die französischen Gäste.

Auf dem Programm für die Austauschschüler stehen nun nach einem Besuch des Hockenheimrings auch noch Ausflüge nach Schwetzingen sowie nach Heidelberg, wobei sie gemeinsam mit ihren Austauschpartnern kurze Videos über die Unterschiede, die das Motto des Austausches darstellen, aufnehmen sollen.

„Ich freue mich sehr, dass wir diesen Austausch regelmäßig organisiert bekommen. Den Schülerinnen und Schülern hilft das wahnsinnig viel – und es stärkt auch jedes Mal unsere Städtepartnerschaft mit Commercy“, so die Schulleiterin des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums, Anja Kaiser.

Die Schülerinnen und Schüler aus Commercy wurden im Rahmen des Austauschprogramms von Oberbürgermeister Marcus Zeitler (Mitte r.) und Bürgermeister Matthias Beck (Mitte l.) begrüßt. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 20:40