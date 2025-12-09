Heidelbergs Bürgermeisterin Stefanie Jansen übernimmt Vorsitz des Sozialausschusses vom Städtetag

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei seiner Sitzung am 5. Dezember 2025 in Stuttgart hat der Sozialausschuss des Städtetags Baden-Württemberg Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, einstimmig als neue Vorsitzende gewählt. Sie übernimmt den Vorsitz von Roland Kaiser, der bis Ende November Bürgermeister in Baden-Baden war. Der Städtetag Baden-Württemberg vertritt rund 6,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in 205 Mitgliedsstädten und die Interessen weiterer Mitglieder gegenüber dem Land Baden-Württemberg.

Im Städtetag Baden-Württemberg ist Jansen außerdem seit April 2021 als Gast im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vertreten. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss des Deutschen Städtetags und vertritt dort die Interessen der baden-württembergischen Städte.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 22:05