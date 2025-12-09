Heidelberg – Neues Chorangebot für Jungen ab Januar in der Musik-und Singschule

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2, erweitert ihr Angebot: Im Januar startet eine neue Chorkids-Gruppe speziell für Jungen im Alter von 6 bis 8 Jahren. Der wöchentliche Unterricht findet montags von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Die neue Gruppe richtet sich speziell an Jungen, um ihnen eine gezielte stimmliche Förderung zu ermöglichen und ihrer spezifischen Lern- und Entwicklungsweise gerecht zu werden. In einem geschützten Rahmen können sie ihre Stimme unbefangen ausprobieren, ihren individuellen Klang entdecken und gemeinsam wachsen.

Im Unterricht wird der natürliche Zugang zur eigenen Gesangsstimme geschaffen und weiterentwickelt. Die Kinder entdecken kreativ und spielerisch neue Stimmklänge und Klangfarben und lernen ein abwechslungsreiches Repertoire aus traditionellen und modernen Kinderliedern sowie Liedern aus aller Welt kennen. Begleitende Bewegungen unterstützen das musikalische Lernen und geben den Jungen die Möglichkeit, Musik mit dem ganzen Körper zu spüren und mit allen Sinnen zu erleben. Gleichzeitig werden wichtige Grundlagen der musikalischen Ausbildung vermittelt: Rhythmusfähigkeit, Gehörbildung und Tonhöhenvorstellung werden gezielt geschult, unter anderem mithilfe der sogenannten Solmisation.

Ein besonderes Highlight sind die regelmäßigen Konzerte, bei denen die Chorkids ihre neuen Lieder und Fähigkeiten präsentieren. Dadurch werden Selbstvertrauen, Ausdrucksfähigkeit und vor allem das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Die neue Jungenchorgruppe bietet Jungen einen idealen Ort, um ihre Stimme zu entdecken, musikalisch zu wachsen und die Freude am gemeinsamen Singen zu erleben.

Anmeldung und weitere Informationen gibt es im Internet unter musikschule.heidelberg.de und anmeldung.musikschulverwaltung.de/heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 22:10