09.12.2025, 22:20 Uhr

Heidelberg – Holger Schultze inszeniert am 21. Dezember Liederabend „Völlig losgelöst“

von links Lukas Umlauft, Martin Wißner und Vladlena Sviatash. Foto: Susanne Reichardt
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Theater und Orchester Heidelberg feiert am Sonntag, 21. Dezember 2025, um 19:00 Uhr im Zwinger 1 die Premiere von »Völlig losgelöst« – eine Revuette zum Weltuntergang. Mit einem gemischten Ensemble bestehend aus Mitgliedern des Musiktheater- und Schauspielensembles, bringt Holger Schultze zum Jahresende den letzten Liederabend seiner Intendanz auf die Bühne des Zwinger 1. Revuette zum Weltuntergang mit Songs und Texten von Udo Lindenberg bis Dota Kehr.

Theaterrevue zum Weltuntergang – heiter, nachdenklich, unterhaltend
Nach erfolgreichen Liederabenden wie »Der Mond braust durch das Neckartal«, »But I like to sing!«, »Mein Schwein pfeift Mozart« und »Die Zeit fährt Auto« darf sich das Publikum auf eine neue Theaterrevue von Holger Schultze freuen, die mal heiter, mal nachdenklich, aber immer unterhaltend den Weltuntergang bespielt. In Zeiten von Klimakrise, Artensterben und Erderwärmung macht sich das Ensemble musikalisch, literarisch und choreografisch daran, nur noch kurz die Welt zu retten. Mit Werken wie »Wir sind bereits für alles, was als Nächstes kommt / Wir treffen uns am Horizont / Wir gehen auf Wegen, die noch keiner kennt und Geliebte Zukunft!« nimmt das Stück Bezug auf eine der großen Fragen unserer Zeit und macht auf unterhaltsame Weise auf die Dringlichkeit des Themas aufmerksam. Für diesen letzten Liederabend unter der Regie von Holger Schultze finden sich altbekannte Wegbegleiter*innen noch einmal zusammen. Die musikalische Leitung liegt bei Johannes Bartmes. Yvonne Brasche ist als Choreografin zugegen. Aus Musiktheater und Schauspiel sind die Ensemblemitglieder und Gäst*innen Sarah Finkel, Theresa Immerz, Vladlena Sviatash, Martin Wißner und Lukas Umlauft zu erleben. Die Live-Musik bringen Johannes Bartmes, Andreas Eichenauer und Michael Koschorreck auf die Bühne.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 23:06

      Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Festliche Vorfreude bei HENRY's: Die große Weihnachts-Luxusuhrenauktion lädt zu zwei außergewöhnlichen Auktionstagen ein – über 600 Meisterwerke der Uhrmacherkunst im Angebot.

      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2, erweitert ihr Angebot: Im Januar startet eine neue Chorkids-Gruppe speziell für Jungen im Alter von 6 bis 8 Jahren. Der wöchentliche Unterricht findet montags von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Die neue Gruppe richtet sich speziell an Jungen, um ihnen eine gezielte stimmliche

      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei seiner Sitzung am 5. Dezember 2025 in Stuttgart hat der Sozialausschuss des Städtetags Baden-Württemberg Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, einstimmig als neue Vorsitzende gewählt. Sie übernimmt den Vorsitz von Roland Kaiser, der bis Ende November Bürgermeister in Baden-Baden war. Der Städtetag Baden-Württemberg

      Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Schwangere und frischgebackene Eltern gibt es wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit anderen über das Stillen auszutauschen oder beraten zu lassen. Zwei Mal im Monat findet das Stillcafé statt. Hebamme Diana Sachs steht den Teilnehmenden mit Rat und Tat zur Seite und berät bei Stillproblemen. Der nächste

      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Alle K-Pop-Fans sind am Sonntag, 14. Dezember 2025, ins Jugendhaus Herzogenried, Zum Herrenried 12, 68169 Mannheim, zu einem spannenden K-Pop Random Dance-Event eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

      Germersheim / Kandel / Metropolregion Rhein.Neckar(red/ak) – Aufgrund einer Vielzahl krankheitsbedingter Ausfälle in den Teams der Zulassungsstellen bleibt die Zulassungsstelle in Kandel ab morgen, 10. Dezember, bis einschließlich Freitag, 12. Dezember,geschlossen. Alle mit Termin in Kandel gebuchten Kundinnen und Kunden wurden bzw. werden telefonisch über die Schließung informiert. Diesen Kunden wird angeboten zum gleichen Zeitpunkt

      Odenwaldkreis / Heubach / Mümling-Grumbach – Vermisster Mann tot aufgefunden – Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen – Ein 30-jähriger Mann aus Heubach, der in der Nacht zum Dienstag (09.12.) von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war, wurde am Dienstagnachmittag gegen 13:30 Uhr tot am Ortsrand von Mümling-Grumbach entdeckt. Der Fundort lag in unmittelbarer Nähe zu dem Fahrzeug,

      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der B38a in Fahrtrichtung Nord, im Bereich der Auffahrt zur A656, läuft derzeit ein größerer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund ist ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand gekommen ist – ersten Angaben zufolge hatte sich das Fahrzeug überschlagen.

      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sieben Kommunen beenden Teilnahme/Ausschreibung für VRNrad gestartet – Zum Jahresende 2025 wird es im Fahrradvermietsystem VRNnextbike einige Veränderungen geben. Mehrere Kommunen haben sich nach sorgfältiger Prüfung entschieden, ihre Teilnahme am System zu beenden. Gründe dafür sind wirtschaftliche Überlegungen Betroffen sind die Städte Bensheim, Bürstadt, Heppenheim, Ladenburg und Speyer. Zudem endet

