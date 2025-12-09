Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Theater und Orchester Heidelberg feiert am Sonntag, 21. Dezember 2025, um 19:00 Uhr im Zwinger 1 die Premiere von »Völlig losgelöst« – eine Revuette zum Weltuntergang. Mit einem gemischten Ensemble bestehend aus Mitgliedern des Musiktheater- und Schauspielensembles, bringt Holger Schultze zum Jahresende den letzten Liederabend seiner Intendanz auf die Bühne des Zwinger 1. Revuette zum Weltuntergang mit Songs und Texten von Udo Lindenberg bis Dota Kehr.

Theaterrevue zum Weltuntergang – heiter, nachdenklich, unterhaltend

Nach erfolgreichen Liederabenden wie »Der Mond braust durch das Neckartal«, »But I like to sing!«, »Mein Schwein pfeift Mozart« und »Die Zeit fährt Auto« darf sich das Publikum auf eine neue Theaterrevue von Holger Schultze freuen, die mal heiter, mal nachdenklich, aber immer unterhaltend den Weltuntergang bespielt. In Zeiten von Klimakrise, Artensterben und Erderwärmung macht sich das Ensemble musikalisch, literarisch und choreografisch daran, nur noch kurz die Welt zu retten. Mit Werken wie »Wir sind bereits für alles, was als Nächstes kommt / Wir treffen uns am Horizont / Wir gehen auf Wegen, die noch keiner kennt und Geliebte Zukunft!« nimmt das Stück Bezug auf eine der großen Fragen unserer Zeit und macht auf unterhaltsame Weise auf die Dringlichkeit des Themas aufmerksam. Für diesen letzten Liederabend unter der Regie von Holger Schultze finden sich altbekannte Wegbegleiter*innen noch einmal zusammen. Die musikalische Leitung liegt bei Johannes Bartmes. Yvonne Brasche ist als Choreografin zugegen. Aus Musiktheater und Schauspiel sind die Ensemblemitglieder und Gäst*innen Sarah Finkel, Theresa Immerz, Vladlena Sviatash, Martin Wißner und Lukas Umlauft zu erleben. Die Live-Musik bringen Johannes Bartmes, Andreas Eichenauer und Michael Koschorreck auf die Bühne.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 23:06