Germersheim / Kandel / Metropolregion Rhein.Neckar(red/ak) – Aufgrund einer Vielzahl krankheitsbedingter Ausfälle in den Teams der Zulassungsstellen bleibt die Zulassungsstelle in Kandel ab morgen, 10. Dezember, bis einschließlich Freitag, 12. Dezember,geschlossen. Alle mit Termin in Kandel gebuchten Kundinnen und Kunden wurden bzw. werden telefonisch über die Schließung informiert. Diesen Kunden wird angeboten zum gleichen Zeitpunkt nach Germersheim zu kommen. Alternativ wird im Telefonat ein neuer Termin in Kandel vereinbart. Die Kreisverwaltung Germersheim bittet um Verständnis, dass Kundinnen und Kunden ohne Termin, während dieser drei Tage in der geöffneten Zulassungsstelle in Germersheim mit einer erhöhten Wartezeit zu rechnen haben.
Quelle: Stadt Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 20:34