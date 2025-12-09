Frankenthal – Stadtverwaltung stellt auch für 2026 Wandkalender im Frankenthal-Look mit allen Kultur- und Gremienterminen zum Download bereit



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Praktischer Hingucker für alle Frankenthal-Fans: Die Stadtverwaltung stellt unter

www.frankenthal.de/feiert nach der Premiere im vergangenen Jahr erneut einen Wandkalender für das Jahr 2026 zum Download bereit.

Der Kalender ist dank der Frankenthaler Skyline nicht nur hübsch anzusehen, sondern bietet auch einen echten Mehrwert gegenüber anderen Kalendern. In der Frankenthal-Version sind die wichtigsten Veranstaltungstermine bereits eingedruckt – darunter auch aktuelle Neuerungen im Jahresverlauf.

Die Serata Italiana, die 2025 ihre Premiere feierte und bei Besuchern sehr gut ankam, wird 2026 fortgeführt. Am 22. und 23. August hält erneut geballtes italienisches Lebensgefühl Einzug in Frankenthal. Die von der Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer unterstellten

Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung ins Leben gerufene Veranstaltung soll auch die Verbundenheit zu Frankenthals Partnerstadt Rosolini zum Ausdruck bringen.

Eine Änderung gibt es beim Strandbadfest: Im Jahr 2026 findet das vor allem bei jungen

Frankenthalern beliebte Fest nicht wie gewohnt am letzten Wochenende vor den

Sommerferien, sondern am letzten Ferienwochenende, am 7. und 8. August, statt. „Grund für

die Verschiebung ist die zeitliche Nähe zum Strohhutfest, das 2026 vom 4. bis 7. Juni

gefeiert wird. Zwischen beiden Großveranstaltungen lägen sonst nur wenige Tage, was die

Organisation sowohl für uns als Stadtverwaltung als auch für die beteiligten Vereine

erheblich erschweren würde. Außerdem findet zeitgleich die Fußball-WM statt“, erklärt der

für das Messen- und Marktwesen zuständige Dezernent Bürgermeister Bernd Knöppel.

Gremien-, Kulturtermine oder beides

Den Kalender gibt es in drei Varianten: mit allen städtischen Veranstaltungsterminen von

Strohhutfest bis Weihnachtsmarkt, mit den Sitzungsterminen der städtischen Gremien und

mit beidem. Wer über das politische und kulturelle Leben Frankenthals informiert bleiben

möchte, ist damit bestens versorgt. Der Download ist kostenlos. Ausgedruckt werden kann

der Kalender in verschiedenen Formaten. Alle Versionen und aktuelle Events in Frankenthal

sind auf www.frankenthal.de/feiert zu finden. Die Gremientermine mit Unterlagen und

etwaigen Sonderterminen sind auf www.frankenthal.de/gremien abrufbar.

Veranstaltungen selbst eintragen

Wer im städtischen Veranstaltungskalender auf der Homepage erscheinen möchte, kann

seine Veranstaltung selbst eintragen – egal ob Vereinsfest, Garagenflohmarkt oder Vortrag.

Der Link zum Online-Formular ist ebenfalls auf www.frankenthal.de/feiert zu finden.

Alle Termine auch mobil – mit der Frankenthal-App

Als moderne Ergänzung zum Wandkalender bietet die Frankenthal-App die Möglichkeit, alle

Kultur- und Gremientermine jederzeit mobil im Blick zu behalten. Zusätzlich stehen

zahlreiche praktische Funktionen zur Verfügung, darunter Push-Benachrichtigungen zu

Neuigkeiten, der Abfallkalender mit Erinnerungsfunktion, das eRathaus mit digitalen

Dienstleistungen, der Mängelmelder, Übersichten zu Schulen, Kitas, Vereinen und

Unternehmen sowie aktuelle Warnmeldungen und Notfallinformationen.

Ein Jahr Frankenthal-App – Jubiläumsfeier auf dem Weihnachtsmarkt

Am Donnerstag, 18. Dezember, feiert die Frankenthal-App ihr einjähriges Jubiläum. Die

Stadtverwaltung lädt von 17 bis 18.30 Uhr zur kleinen Geburtstagsaktion auf dem

Frankenthaler Weihnachtsmarkt ein. App-Nutzerinnen und Nutzer erhalten vor Ort ein

kostenloses Getränk als Dankeschön.

Alle Infos sowie die Downloadlinks zur App gibt es unter www.frankenthal.de/app

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 21:03