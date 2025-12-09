Frankenthal – Stadtverwaltung stellt auch für 2026 Wandkalender im Frankenthal-Look mit allen Kultur- und Gremienterminen zum Download bereit

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Praktischer Hingucker für alle Frankenthal-Fans: Die Stadtverwaltung stellt unter
www.frankenthal.de/feiert nach der Premiere im vergangenen Jahr erneut einen Wandkalender für das Jahr 2026 zum Download bereit.
Der Kalender ist dank der Frankenthaler Skyline nicht nur hübsch anzusehen, sondern bietet auch einen echten Mehrwert gegenüber anderen Kalendern. In der Frankenthal-Version sind die wichtigsten Veranstaltungstermine bereits eingedruckt – darunter auch aktuelle Neuerungen im Jahresverlauf.
Die Serata Italiana, die 2025 ihre Premiere feierte und bei Besuchern sehr gut ankam, wird 2026 fortgeführt. Am 22. und 23. August hält erneut geballtes italienisches Lebensgefühl Einzug in Frankenthal. Die von der Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer unterstellten
Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung ins Leben gerufene Veranstaltung soll auch die Verbundenheit zu Frankenthals Partnerstadt Rosolini zum Ausdruck bringen.
Eine Änderung gibt es beim Strandbadfest: Im Jahr 2026 findet das vor allem bei jungen
Frankenthalern beliebte Fest nicht wie gewohnt am letzten Wochenende vor den
Sommerferien, sondern am letzten Ferienwochenende, am 7. und 8. August, statt. „Grund für
die Verschiebung ist die zeitliche Nähe zum Strohhutfest, das 2026 vom 4. bis 7. Juni
gefeiert wird. Zwischen beiden Großveranstaltungen lägen sonst nur wenige Tage, was die
Organisation sowohl für uns als Stadtverwaltung als auch für die beteiligten Vereine
erheblich erschweren würde. Außerdem findet zeitgleich die Fußball-WM statt“, erklärt der
für das Messen- und Marktwesen zuständige Dezernent Bürgermeister Bernd Knöppel.
Gremien-, Kulturtermine oder beides
Den Kalender gibt es in drei Varianten: mit allen städtischen Veranstaltungsterminen von
Strohhutfest bis Weihnachtsmarkt, mit den Sitzungsterminen der städtischen Gremien und
mit beidem. Wer über das politische und kulturelle Leben Frankenthals informiert bleiben
möchte, ist damit bestens versorgt. Der Download ist kostenlos. Ausgedruckt werden kann
der Kalender in verschiedenen Formaten. Alle Versionen und aktuelle Events in Frankenthal
sind auf www.frankenthal.de/feiert zu finden. Die Gremientermine mit Unterlagen und
etwaigen Sonderterminen sind auf www.frankenthal.de/gremien abrufbar.
Veranstaltungen selbst eintragen
Wer im städtischen Veranstaltungskalender auf der Homepage erscheinen möchte, kann
seine Veranstaltung selbst eintragen – egal ob Vereinsfest, Garagenflohmarkt oder Vortrag.
Der Link zum Online-Formular ist ebenfalls auf www.frankenthal.de/feiert zu finden.
Alle Termine auch mobil – mit der Frankenthal-App
Als moderne Ergänzung zum Wandkalender bietet die Frankenthal-App die Möglichkeit, alle
Kultur- und Gremientermine jederzeit mobil im Blick zu behalten. Zusätzlich stehen
zahlreiche praktische Funktionen zur Verfügung, darunter Push-Benachrichtigungen zu
Neuigkeiten, der Abfallkalender mit Erinnerungsfunktion, das eRathaus mit digitalen
Dienstleistungen, der Mängelmelder, Übersichten zu Schulen, Kitas, Vereinen und
Unternehmen sowie aktuelle Warnmeldungen und Notfallinformationen.
Ein Jahr Frankenthal-App – Jubiläumsfeier auf dem Weihnachtsmarkt
Am Donnerstag, 18. Dezember, feiert die Frankenthal-App ihr einjähriges Jubiläum. Die
Stadtverwaltung lädt von 17 bis 18.30 Uhr zur kleinen Geburtstagsaktion auf dem
Frankenthaler Weihnachtsmarkt ein. App-Nutzerinnen und Nutzer erhalten vor Ort ein
kostenloses Getränk als Dankeschön.
Alle Infos sowie die Downloadlinks zur App gibt es unter www.frankenthal.de/app
