Eberbach – Kommunale Wärmeplanung



Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Präsentation der Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung am Dienstag den 13.01.2026 um 18:00 Uhr in der Stadthalle in Eberbach

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung findet am 13.01.2026 um 18:00 bis ca. 20:00 Uhr in der Stadthalle in Eberbach die zweite Öffentlichkeitsveranstaltung statt. Hierbei werden neben der Bestands- und Potentialanalyse auch die endgültigen Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung vorgestellt.

Die kommunale Wärmeplanung ist ein reines Planungskonzept, das den Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung aufzeigen soll. Dabei wurden zunächst in der sogenannten Bedarfsanalyse, der aktuelle und zukünftige Wärmebedarf der gesamten Kommune ermittelt. In der zweiten Phase, der Potentialanalyse wurden die zur Verfügung stehenden Potentiale an klimaneutralen Wärmequellen untersucht und anschließend ein Zielszenario für eine zukünftige klimaneutrale Wärmeversorgung mit entsprechenden Maßnahmen zur Umsetzung entwickelt.

Die kommunale Wärmeplanung gibt dabei keine Antworten auf individuelle Lösungen einzelner Hausbesitzer zur klimaneutralen Wärmeversorgung. Sie zeigt nur auf, wo theoretisch Wärmenetze entstehen können und viel wichtiger, wo auf jeden Fall individuelle Lösungen gefunden werden müssen und zu denen wir Ihnen am Veranstaltungsabend Impulse geben möchten.

Das Programm entnehmen Sie bitte dem Flyer auf der Homepage der Stadt Eberbach unter Kommunale Wärmeplanung | Eberbach.

Den Inhalt der kommunalen Wärmeplanung können Sie nach der Veranstaltung für 4 Wochen entweder in der Bauverwaltung im 3. Stock des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten einsehen, oder unter Kommunale Wärmeplanung | Eberbach aufrufen.

Bei Fragen können Sie jederzeit eine E-Mail an klimaschutz@eberbach.de schreiben oder sich telefonisch unter 06271/87-209 melden.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 20:36