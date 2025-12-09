Annweiler – Betrunkene Fahrerin überschlägt sich mit PKW auf der B48

Annweiler / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. 34-Jährige verliert in Linkskurve die Kontrolle – Auto landet auf dem Dach

In der Nacht zum 9. Dezember 2025 kam es auf der B48 bei Annweiler zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Ford-Fahrerin war gegen 1:47 Uhr in Richtung Wernersberg unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der PKW kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Polizei stellt Alkoholgeruch fest – über 1,2 Promille

Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Polizei entnahm daraufhin eine Blutprobe und stellte den Führerschein der Unfallverursacherin sicher.

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung

Die 34-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der beschädigte Ford wurde abgeschleppt. Die B48 war während der Unfallaufnahme kurzzeitig nur eingeschränkt befahrbar.

Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2025, 09:22