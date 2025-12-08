Worms – Ausstellung „Unfertige Bilder… und ihre möglichen Vollendungen“ von Andreas Wagner im Kulturzentrum

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Ausstellung „Unfertige Bilder… und ihre möglichen Vollendungen“ von Andreas Wagner im Wormser Kulturzentrum – Vernissage am 2. Februar um 19 Uhr

Im Februar zeigt das Wormser Kulturzentrum die Ausstellung „Unfertige Bilder… und ihre möglichen Vollendungen“ des Wormser Künstlers Andreas Wagner (AWA). Zu sehen sind unfertige, mit klassischen Malwerkzeugen begonnene Arbeiten, die Wagner digitalen Weiterführungen gegenüberstellt. Die Ausstellung läuft vom 2. bis 26. Februar 2026 im Oberen Foyer des Kulturzentrums. Die Vernissage findet am Montag, dem 2. Februar, um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die Werke sind im genannten Zeitraum montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr zugänglich.

In seiner Ausstellung zeigt Andreas Wagner Arbeiten, die bewusst unvollendet bleiben und den Entstehungsprozess sichtbar machen. Diesen Fragmenten stellt er digitale Weiterführungen gegenüber, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt wurden. So entsteht ein direkter Vergleich zwischen der handgemalten Ausgangssituation und einer möglichen digitalen Fortsetzung. Die Kombination beider Ansätze gibt Einblick in unterschiedliche Formen von Bildentwicklung und lädt dazu ein, die Arbeitsweise des Künstlers sowie die Rolle digitaler Werkzeuge neu einzuordnen.

Andreas Wagner wurde 1963 in Worms geboren und arbeitet seit 1996 freischaffend als Künstler. Sein Atelier befindet sich im Hessischen Hinterland im Kreis Marburg-Biedenkopf. Dort und in Sankt Ingbert lebt und arbeitet er.

Ausstellung „Unfertige Bilder… und ihre möglichen Vollendungen“ von Andreas Wagner (AWA)

2. bis 26. Februar 2026

Wormser Kulturzentrum – Galeriefläche Oberes Foyer

Vernissage: Montag, 2. Februar, 19 Uhr

Finissage: Dienstag, 26. Februar, 19 Uhr

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr

Bei Veranstaltungen im Tagungsbereich kann die Ausstellung in Ausnahmefällen nicht zugänglich sein.

Der Eintritt ist frei. Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Worms Verlag.

