Wiesloch – Freie Demokraten per Fahrrad auf der Leimbachroute

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Renaturierung und Hochwasserschutz sind sehr gelungen.

Auf der Leimbachroute haben die Landtagskandidaten Claudia Felden (Leimen) und Holger Höfs (Oftersheim) mit weiteren Mitgliedern des FDP-Kreisverbands Rhein-Neckar auf 60 km Strecke per Rad ein beeindruckendes Beispiel am Leimbach angeschaut. Bei einem Zwischenstopp in Wiesloch machten die Freien Demokraten sich ein Bild von der erfolgreich abgeschlossenen Renaturierung und dem Hochwasserschutz. Dieses Projekt zeige, wie nachhaltige Planung und konsequente Umsetzung funktionieren können. „Hier in Wiesloch ist es besonders gut gelungen!“, stellte Claudia Felden fest. Die hiesige Umsetzung kann aus Sicht der Freien Demokraten anderen Gemeinden in Baden-Württemberg als Vorbild dienen.



Der Wieslocher Stadtrat Dr. Matthias Spanier (FDP) betonte außerdem die Bedeutung einer für alle Mobilitätsarten gleichberechtigten Verkehrsplanung. Er sprach sich klar für einen durchgängig vierspurigen Ausbau der L723 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der A6-Anschlußstelle Wiesloch/Rauenberg aus.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fdp-wiesloch.de.

Abbildung 1: v.l. Bernd Lang, Cora Felden, Dr. Matthias Spanier, Holger Höfs, Claudia Felden (alle FDP) vor dem Städtischen Museum Wiesloch nahe des Leimbachs (Foto: Bernd Lang)

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 13:36