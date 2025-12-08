Weinheim – Weitere Weihnachtsmärkte in Sulzbach und Lützelsachsen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 13. Dezember in Sulzbach, am 14. Dezember immer größer in Lützelsachsen – Am Freitag geht es auf dem Marktplatz weiter

Er ist mittlerweile längst mehr als ein Geheimtipp: Der Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz in Lützelsachsen, der mittlerweile durch das Backhaus deutlich aufgewertet worden ist. Organisator ist ein Weihnachtsmarkt-Team des Vereins „Hier macht was auf“. Es ist der jüngste Weihnachtsmarkt im Reigen der Stadt- und Ortsteile, und jedes Jahr kommen neuen Stände und Aktionen dazu. Er findet in diesem Jahr am Sonntag, 14. Dezember, statt: von 14 Uhr bis 20 Uhr, mit kulinarischen Spezialitäten, regionalen Ausstellern, einer Tombola sowie Musikprogramm aus dem Ort. Ortsvorsteher Christian Lehmann wird den Lützelsachsener Weihnachtsmarkt um 14.30 Uhr eröffnen, um 15.30 Uhr treten die Lützelsinger auf, um 16.30 Uhr der Schulchor der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule, um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus, dann wird wieder musikalische Unterhaltung geboten. 40 Stände sind es geworden, es gibt sogar eine Warteliste.

Die Angebote sind vor allem aus dem Kunsthandwerk, Mode, Deko, Schmuck, Näharbeiten, Holz und Ton sowie vieles mehr.

Auch in Sulzbach wird ein Weihnachtsmarkt geboten, von 14 Uhr bis 20 Uhr in der Prinz-Friedrich-Anlage. Um 14 Uhr wird Jens Krüger vom Kerwe- und Heimatverein den idyllischen kleinen Weihnachtsmarkt eröffnen.

Am Freitag, 12. Dezember, 16 Uhr, geht es auch auf dem Marktplatz wieder weiter, dem Standort des Weihnachtsmarktplatzes in der Innenstadt unter den Burgen. Am Sonntag, 14. Dezember tritt um 17 Uhr der Gospelchor der Peterskirche auf. Dann steht aber noch ein Wochenende mit schönem Programm bevor: Am Freitag, 19. Dezember, liest der Weinheimer Mundart-Literat Markus Weber um 16.30 Uhr auf Dialekt das „Woinemer Weihnachtsmärche“ vor, und am Samstag, 20. Dezember, um 17 Uhr folgt ein Konzert des Blechbläserensembles der Musikschule Badische Bergstraße. Am Schlusstag, dem Sonntag, 21. Dezember, 17.30 Uhr, spielt wieder der Posaunenchor Viernheim vom Balkon der Laurentiuskirche herab, um 18 Uhr erfolgt die Weihnachtsansprache, die mit einem gemeinsamen Singen bei Kerzenschein feierlich endet.

An den Weihnachtsmarkt-Wochenenden ist das zentrale Parkhaus Burgenpassage auch sonntags von 12.30 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet, unter der Woche in der Adventszeit täglich von Montag bis Samstag verlängert bis 21.30 Uhr.

Quelle: Stadt Weinheim



Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 11:59