Wachenheim an der Weinstraße – PianoPianoPiano: Weihnachtliche Winterklänge

Wachenheim an der Weinstraße/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenige Tage vor Weihnachten stimmt die Wachenheimer Serenade ihr Publikum beim letzten Konzert in der Saison 2025 auf die Festtage ein. Zwei Flügel, Keyboards, Synthesizer, Melodica, Harmophon, Celesta und drei Musiker:innen ziehen am Sonntag, den 21. Dezember um 19 Uhr in der Heiligen Edith Stein-Kirche ihre Zuhörer mit 420 Tasten und unbändiger Spielfreude in ihren Bann. Eva Gerlach-Kling, Stefan Kling und David Gerlach sind als Familiengefüge Mutter, Stiefvater und Sohn ein musikalisches Phänomen: Durch den Einfallsreichtum des brillanten Arrangeurs Stefan Kling und die unterschiedlichen Prägungen der drei professionellen Pianist:innen entstehen unerhörte Klänge, die auf einzigartige Weise verzaubern. In Wachenheim wird das Trio Leckerbissen zur Winter-, Advents- und Weihnachtszeit spielen, wie z.B. den Tanz der Zuckerfee, ein Nussknacker-Medley, Ausschnitte aus der Feuerwerksmusik von Händel, „Snow is Dancing“ von Claude Debussy und einige Weihnachtsklassiker wie „Go, tell it to the Mountains“. Und wenn es schneien sollte, geht der ganze Saal gemeinsam auf eine musikalische Schlittenfahrt. Karten zum Preis von 21,00 Euro (Schüler*innen und Studierende 14,00 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei) sind erhältlich unter www.wachenheimer-serenade.de, bei der Tourist-Info Wachenheim, bei Musik-Haas in BadDürkheim und bei Tabak Dürninger in Neustadt an der Weinstraße.

