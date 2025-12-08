Viernheim – Vorfreude auf Weihnachten – Musik, Begegnung und gemeinsames Singen in der dritten Adventswoche

Viernheim – Veranstaltungen vom 13. bis 19. Dezember.

Von musikalischen Begegnungen unter freiem Himmel über adventliche Lesemomente bis hin zu internationalen Liedern und duftenden Waffeln: Auch in der dritten Woche der Lebendigen Adventszeit dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Ob draußen auf dem Platz, in der Kirche, im Museum oder im Weltladen – an vielen Orten in der Stadt wird der Advent auf ganz besondere Weise erlebbar.

Samstag, 13. Dezember

Bereits am Vormittag erklingen im Apothekenhof festliche Trompetenklänge: Von 10 bis 12 Uhr sorgen Manuel Thomas und Kai Schneider bei der Veranstaltung „Weihnachtsmusik im Apothekenhof“ für musikalische Adventsstimmung – bei Kaffee und Gebäck in gemütlicher Atmosphäre.

Am Abend steht ein besonderes Gemeinschaftserlebnis auf dem Programm: Das „Gemeinsame Singen auf dem Weihnachtsmarkt“ lädt um 18.45 Uhr auf den Apostelplatz ein. Zusammen mit Viernheimer Chören und allen Besucherinnen und Besuchern werden traditionelle Weihnachtslieder gesungen – die Liedtexte sind vorab online unter www.viernheim.de/gemeinsamessingen verfügbar. Der festlich beleuchtete Platz wird dabei zum Klangraum voller Vorfreude.

Das Mitsing-Konzert ist Teil des 48. Viernheimer Weihnachtsmarkts, der bereits am Freitag beginnt und bis Sonntag, 14. Dezember andauert. Insgesamt 29 Vereine und Gruppen gestalten ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Tanz, Kunsthandwerk, weihnachtlichen Aktionen im Alten Rathaus und einem bunten Bühnenprogramm für die ganze Familie. Öffnungszeiten: Freitag 17–22 Uhr, Samstag 16–22 Uhr, Sonntag 14–19 Uhr.

Sonntag, 14. Dezember 2025

Um 10.30 Uhr lädt die Sänger-Einheit 1872 e. V. Viernheim zum traditionellen Weihnachtssingen in die Kapelle des St. Josef-Krankenhauses ein – ein musikalischer Start in den dritten Advent.

Den stimmungsvollen Abschluss des Wochenendes bietet das Adventsliedersingen des Katholischen Kirchenchors Hl. Johannes XXIII. um 17 Uhr in der Apostelkirche. Bis 18.15 Uhr erklingen bekannte weihnachtliche Gesänge in festlichem Rahmen.

Dienstag, 16. Dezember 2025

Eine besondere weihnachtliche Vorlesestunde für Seniorinnen und Senioren findet um 16 Uhr im Weltladen in der Rathausstraße 32 statt. Organisiert vom Leseförderzentrum des Vereins Lernmobil e. V. lädt die Veranstaltung zu Tee, Kaffee und adventlicher Lektüre ein. Frische Waffeln werden vor Ort von den Integrationslotsinnen und -lotsen gebacken.

Und wer dem Weihnachtsmann noch einen Brief schreiben möchte, sollte sich beeilen. Denn nur noch bis zum 17. Dezember stehen die Weihnachtsmann-Briefkästen in der Stadtbibliothek am Satonévri-Platz 1 (werktags) oder an den Adventswochenenden im Vogelpark bereit. Eine persönliche Antwort vom Weihnachtsmann ist garantiert.

Donnerstag, 18. Dezember 2025

Von 11 bis 14 Uhr verwandelt sich der Markt unter dem Kirchturm am Apostelplatz in eine kleine, feine Weihnachtsfeier: Beim „Last-Minute X-MAS Treff“ laden die Markthändler in Kooperation mit der städtischen Wirtschaftsförderung zum gemütlichen Beisammensein mit Live-Musik, Grillspezialitäten, Glühwein, Kaffee und Kakao ein.

Etwas weiter südlich auf dem Rovigoplatz heißt es parallel von 13 bis 14 Uhr: „Advents- und Winterlieder aus aller Welt“. Beim „Adventssingen Around the World“ mit dem Verein Lernmobil e. V., Integrationslotsinnen und der Sprachförderung für Erwachsene stehen internationale Lieder, gemeinsames Singen und ein freundlicher Austausch im Mittelpunkt. Zur Stärkung gibt es auch hier Waffeln und Punsch.

Quelle/Foto: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 11:08