Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind an Heiligabend (24. Dezember) sowie an Silvester (31. Dezember) geschlossen. Darüber hinaus macht die städtische Presse- und Informationsstelle darauf aufmerksam, dass mehrere städtische Einrichtungen – abgestimmt auf ihre jeweiligen Aufgaben – die generell geringere Nachfrage zwischen Weihnachten und Neujahr beziehungsweise die Schulferien nutzen, um zu schließen.

Die Schließzeiten im Überblick

Bürgerbüro

Am 27. Dezember

Brundtlandbüro

Vom 22. Dezember bis 2. Januar 2026

Wirtschaftsförderung

Vom 22. Dezember bis 2. Januar 2026

Amt für Soziales und Standesamt

Am 29. und 30. Dezember sowie 2. Januar 2026

Kämmereiamt inklusive Stadtkasse

Am 2. Januar 2026

Kultur- und Sportamt

• Abteilung Sport, Freizeit und Städtepartnerschaften vom 22. Dezember bis 2. Januar 2026

Außerdem ist der Familiensportpark West vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar 2026 geschlossen. Das Waldstadion bleibt in der Zeit vom 20. Dezember bis einschließlich 11. Januar 2026 geschlossen.

• Abteilung Stadtbibliothek vom 24. Dezember bis 3. Januar 2026

• Abteilung Stadtgeschichte: Städtisches Museum vom 14. Dezember bis 4. Januar 2026. Am 8. Januar 2026 ist der erste Öffnungstag des Museums. Die Museumsverwaltung ist vom 24. Dezember bis 2. Januar 2026 nicht besetzt.

Amt für Kultur, Bildung und Soziales

• Geschäftsstellen der Volkshochschule, Musikschule sowie Bürgerkommune vom 22. Dezember bis einschließlich 5. Januar 2026

Die städtische Musikschule hat ihren letzten Unterrichtstag am 19. Dezember und startet wieder am 12. Januar 2026 in das neue Jahr. Die Kurse der Volkshochschule pausieren vom 20. Dezember bis 11. Januar 2026.

• Abteilung Jugendförderung im „Treff im Bahnhof“ vom 22. Dezember bis 2. Januar 2026 sowie die Stadtteilbüros Ost, West und Mitte vom 22. Dezember bis 9. Januar 2026

• Abteilung SeniorenBüro vom 22. Dezember bis 2. Januar 2026

Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung inklusive Bauberatung

Vom 22. Dezember bis 2. Januar 2026

Stadtbetrieb

• Fachbereich Friedhofsverwaltung in der Zeit vom 22. Dezember bis 2. Januar 2026 telefonisch unter 06204/60756-17, per E-Mail unter Friedhofsverwaltung@viernheim.de und nach Terminvereinbarung erreichbar.

Ortsgericht/Schiedsamt

• Ortsgericht vom 24. Dezember bis 6 Januar 2026

• Schiedsamt vom 22. Dezember bis 9. Januar 2026

Die Bürgerinnen und Bürger werden um Beachtung und Verständnis gebeten.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 20:07