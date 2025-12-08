Speyer – Schließzeiten der Stadtverwaltung zu Weihnachten und Neujahr

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung Speyer hat in der Weihnachts- und Neujahrszeit ab Mittwoch, 24. Dezember 2025, geschlossen. Damit bleibt die Verwaltung zwischen den Jahren am Montag, 29. Dezember, sowie Dienstag, 30. Dezember 2025, grundsätzlich geöffnet, wobei für einzelne Fachbereiche und Einrichtungen folgende zusätzliche Regelungen gelten:

Bürgerbüros

Die Bürgerbüros in der Industriestraße und Maximilianstraße sind am 22., 23., 29. sowie 30. Dezember 2025 regulär von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Aufgrund von urlaubsbedingten Abwesenheiten kann es in diesem Zeitraum jedoch zu längeren Wartezeiten kommen.

Zusätzlich können in dieser Zeit im Bürgerbüro Industriestraße Kfz-Zulassungsvorgänge ausschließlich für den Zulassungsbezirk Speyer durchgeführt werden.

Ab Januar 2026 werden im Bürgerbüro Industriestraße – einschließlich der Führerschein- und Zulassungsstelle – im Rahmen einer dreimonatigen Testphase nur noch bargeldlose Zahlungen akzeptiert.

Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Speyer ist ab Montag, 22. Dezember 2025, geschlossen. Im neuen Jahr öffnet sie wieder ab Dienstag, 6. Januar 2026. Der Rückgabekasten steht in dieser Zeit nicht zur Verfügung.

Jugendberufsagentur Plus Speyer (JBA+ Speyer)

Die JBA+ Speyer wird von Montag, 22. Dezember 2025, bis einschließlich Donnerstag, 4. Januar 2026, geschlossen sein.

Standesamt

Aufgrund der Schließung können vom 29. bis zum 30. Dezember 2025 keine Beurkundungen vorgenommen und keine Personenstandsurkunden ausgestellt werden. Für Bestattungsinstitute gibt es am Montag, 29. Dezember, und Dienstag, 30. Dezember 2025, jeweils von 9 bis 13 Uhr einen Notdienst mit Anmeldung unter der Telefonnummer 06232 14-2504 oder per E-Mail an standesamt@stadt-speyer.de.

Geburtenregister im Diakonissen-Krankenhaus

Das Geburtenregister im Diakonissen-Krankenhaus ist von Mittwoch, 24. Dezember 2025, bis Freitag, 2. Januar 2026, nicht besetzt. Am Montag, 5. Januar, ganztags, und am Freitag, 9. Januar 2026, vormittags, ist wieder eine Standesbeamtin vor Ort. Bürger*innen werden gebeten, sich für Auskünfte, Termine, die Zusendung von Unterlagen etc. per E-Mail an neugeborene@stadt-speyer.de zu wenden.

Friedhofsverwaltung

Die Friedhofsverwaltung ist, bis auf den 24. Dezember sowie den 31. Dezember 2025 und Freitag, 2. Januar 2026, durchgehend besetzt.

Kulturbüro

Das Kulturbüro ist ab Montag, 22. Dezember 2025, geschlossen. Ab Montag, 5. Januar 2026, ist dieses wieder regulär erreichbar.

Volkshochschule (vhs)

Die vhs ist von Mittwoch, 24. Dezember 2025, bis einschließlich Donnerstag, 1. Januar 2026 geschlossen.

Stadtarchiv

Das Stadtarchiv ist ab Mittwoch, 24. Dezember 2025, geschlossen. Ab Montag, 5. Januar 2026, ist dieses wieder regulär erreichbar.

Museum Purrmann-Haus und Kulturhof Flachsgasse

Über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel gelten in den städtischen Kultureinrichtungen abweichende Öffnungszeiten. Regulär haben das Museum Purrmann-Haus und der Kulturhof Flachsgasse von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 24. Dezember, und Donnerstag, 25. Dezember, sowie am Mittwoch, 31. Dezember 2025, und am Donnerstag, 1. Januar 2026, sind beide Häuser geschlossen.

Im Museum Purrmann-Haus ist die Sonderausstellung „C’est la vie! Pariser Bohème|Albert Weisgerber, Hans Purrmann, Rudolf Großmann“ zu sehen. Im Kulturhof Flachsgasse laufen bei freiem Eintritt die Ausstellungen „Christian und Helene Uhl: „Eine Ausstellung zum Thema Natur“ (Städtische Galerie) sowie „Dirk Pleyer |NO ROMANTIC PLEASE“ (Kunstverein).

Tourist-Information

Die Tourist-Information Speyer ist am Samstag, 27. Dezember 2025, sowie am Freitag, 2. Januar und Samstag, 3. Januar 2026, nicht geöffnet. Am 29. sowie 30. Dezember 2025 ist sie regulär geöffnet.

Die Stadtverwaltung Speyer wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr 2026!

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 11:43