Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Bürgerbüro in der Maximilianstraße sowie das Fundbüro sind am Donnerstag, 11. Dezember 2025, im Zeitraum von 8 bis 13 Uhr aufgrund einer internen Fortbildungsmaßnahme geschlossen.

Das Bürgerbüro in der Industriestraße ist für Angelegenheiten des Pass- und Meldewesens am Vormittag geöffnet. Das Bürgerbüro in der Maximilianstraße öffnet am 11. Dezember 2025 wieder ab 14 Uhr.

Die Stadt bedankt sich für das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 20:51