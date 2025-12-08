Speyer – Baumfällungen und Pflegemaßnahmen entlang der Straße „Im Hafenbecken“

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Entlang der Straße „Im Hafenbecken“ werden am Donnerstag, 11. Dezember 2025, umfassende Fäll- und Pflegemaßnahmen durchgeführt. Anlass hierfür sind Schadensbefunde, die aus Gründen der Verkehrssicherheit ein zeitnahes Eingreifen erforderlich machen.

Insgesamt müssen zehn Bäume entnommen werden. Bei den betroffenen Hainbuchen wurde ein Befall mit dem Pilz Zunderschwamm festgestellt, der eine ausgeprägte Weißfäule verursacht und dadurch das Holz zersetzt, sodass die Stand- und Bruchsicherheit erheblich beeinträchtigt ist. Die untersuchten Eschen weisen im Stammfußbereich Pilzhyphen des Hallimaschs auf, der ebenfalls zu Weißfäule führt und die strukturelle Stabilität stark herabsetzt. Mehrere Rosskastanien befinden sich aufgrund eines fortgeschrittenen Absterbeprozesses und eines hohen Totholzanteils in einem stark vitalitätseingeschränkten Zustand; zudem wurde bei einem Baum ein Fruchtkörper des Lackporlings festgestellt, der die Standsicherheit weiter gefährdet. Die betroffenen Pappeln zeigen einen ausgeprägten Schrägstand, der nach fachlicher Einschätzung auf abgesackte Wurzelteller zurückzuführen ist und eine ausreichende Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet.

Da sich die geschädigten Bäume in einem Bereich mit hohem Kfz-, Fuß- und Radverkehr befinden, sind die Entnahmen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit unvermeidlich.

Neben den notwendigen Fällungen werden 15 weitere Bäume im Bereich „Im Hafenbecken“ gepflegt. Die Maßnahmen umfassen insbesondere die Entnahme von Totholz sowie Eingriffe zur Verbesserung der Kronenstruktur.

Die entnommenen Bäume werden voraussichtlich im ersten Quartal des kommenden Jahres 2026 durch Nachpflanzungen ersetzt.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 16:33