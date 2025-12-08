Sinsheim – Märchenhafte Adventslesung in der Stadtbibliothek

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein stimmungsvoller Abend voller Erzählkunst, Klang und vorweihnachtlicher Magie.

Die Stadtbibliothek Sinsheim lud am Mittwoch, 3. Dezember 2025 zu einer besonderen Adventsveranstaltung ein: Unter dem Titel „Märchenhafte Adventslesung“ präsentierte die Märchen- und Geschichtenerzählerin Sarah Schmidt einen stimmungsvollen Abend voller Erzählkunst, Klang und vorweihnachtlicher Magie.

Die Gäste erlebten eine faszinierende Reise durch Märchen und Mythen aus verschiedenen Ländern – darunter das rumänische Märchen „Die drei goldenen Haare“ und die eher unbekannte Erzählung „Die Kristallkugel“ der Gebrüder Grimm. Zwischen den Erzählungen sorgte mystischer Gesang für eine einzigartige Atmosphäre und entführte das Publikum tief in die magischen Welten der Geschichten. Den Abschluss bildete das bezaubernde Märchen „Mutter Holunder“ aus Lothringen, das mit seiner sanften, aber kraftvollen Botschaft den Abend harmonisch abrundete.

Ideal für Märchenfreunde, bot die Lesung eine willkommene Gelegenheit, dem vorweihnachtlichen Alltagstrubel zu entfliehen und sich von den Erzählungen und Klängen verzaubern zu lassen. „Wir wollten Ihnen eine kleine Pause schenken“, so Bibliotheksleiterin Daniela Kemmet. Die Besucher waren verzaubert von einem Abend voller Wärme, Fantasie und Mystik; das Team der Stadtbibliothek freute sich über eine ausverkaufte Veranstaltung.

Bild (Stadt Sinsheim): Sarah Schmist entführte die Besucher in der Stadtbibliothek in einen stimmungsvollen Abend.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 12:30