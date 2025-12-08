Schifferstadt – Bilanz der Verkehrssicherheitswoche der PI Schifferstadt – Auf Anschnallpflicht wird wenig Wert gelegt – Vorbildhafte Weihnachtsmarktbesucher

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Während der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden im Zeitraum vom 01.12. bis 07.12.2025 im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Im gesamten Zeitraum waren täglich bis zu sechs Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eingesetzt. Bei Geschwindigkeitsmessungen außerhalb geschlossener Ortschaften wurden 17 Verstöße geahndet. Bei zwei Fahrzeugführern musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Beeinflussung von Betäubungsmitteln eingeleitet werden. Ein Verkehrsteilnehmer, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mutterstadt, auf seinem E-Scooter fahrend angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei ihm typische Anzeichen (Auffallerscheinungen) für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden drei Strafanzeigen wegen fehlender Versicherung gefertigt. Bei den Kontrollen wurden ferner 65 Gurt-/ und fünf Handyverstöße sanktioniert. Ein kontrollierter PKW wies derart unzulässige Veränderungen am Fahrzeug auf, dass ihm nur noch die Fahrt bis zur Werkstatt erlaubt werden konnte.

Darüber hinaus wurden insgesamt 79 Mängelberichte ausgestellt. In über 50% der Fälle wurden hier Mängel an den lichttechnischen Einrichtungen an den Fahrzeugen festgestellt. Ein großer Sicherheitsmangel insbesondere bei Dunkelheit. In den übrigen Fällen wurden die erforderlichen Dokumente sowie die im Fahrzeug mitzuführenden Gegenstände wie Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste nicht mitgeführt. Den Fahrzeugführern wurde ein entsprechendes Protokoll ausgehändigt verbunden mit einer Frist zur Vorlage des entsprechenden Dokumentes. Bei einer nicht fristgerechten Vorlage erfolgt eine entsprechende Mitteilung an die Führerschein- bzw. Zulassungsstelle. Erfreulich hervorzuheben war das Verhalten vieler Erwachsener, welche einen Weihnachtsmarkt besuchten und anschließend nüchtern nach Hause fuhren. Am Morgen des 02.12.2025 wurden die Schulwege der Kinder der Albert-Schweitzer-Schule in Altrip sowie der Grundschule Nord in Schifferstadt überwacht. An dieser Stelle möchte die Polizei das überwiegend vorbildliche Verhalten der fahrradfahrenden Kinder hervorheben. Fast jedes Kind trug einen Fahrradhelm. Darüber hinaus mussten jedoch insgesamt acht Eltern kontrolliert und verwarnt werden, welche ihre Kinder falsch bzw. nicht ausreichend gesichert hatten.

Im Zusammenhang mit der einhergehenden „Dunklen Jahreszeit“ wurden zudem in Limburgerhof Kontrollen im Hinblick auf Wohnungseinbrüche durchgeführt, umso auch das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu verstärken. Die Kontrollmaßnahmen fanden bei der Bevölkerung Anklang und wurden überwiegend positiv wahrgenommen. Im Rahmen der ständig fortgeführten Verkehrssicherheitsarbeit werden auch in Zukunft verstärkte Kontrollen erfolgen.

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 15:29