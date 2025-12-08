Neustadt – Missbrauch des Sondervermögens verhindern

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Es hat lange gedauert, bis die ehemaligen Oppositionsparteien CDU und CSU in der Bundesregierung zur Einsicht kamen, dass die massiven Versäumnisse bei der deutschen Infrastruktur entgegen ihrer Wahlaussagen nicht durch Sozialkürzungen, sondern nur durch eine Aufweichung der Schuldenkriterien kompensiert werden können. Der hart umkämpfte Perspektivwechsel ist aber erneut in Gefahr.

Die vom früheren Wirtschaftsminister aus der Ampelregierung geforderten 500 Milliarden für die Ertüchtigung der deutschen Infrastruktur sollten in einem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz zur Verfügung gestellt werden. Dazu hat sich nach der Wahl auch die neue Bundesregierung verpflichtet. Zumindest verbal. Denn jetzt muss nach den Haushaltsberatungen 2026 festgestellt werden, dass eben nicht die gesamten Mittel des Sondervermögens in Zukunftsinvestitionen für die notwendige Klimaneutralität zur Verfügung stehen. Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) hat dazu einen Sondervermögenstracker der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Die daraus resultierenden Ergebnisse sind ernüchternd. Nur 57 % der geplanten Investitionen aus dem Sondervermögen sind im Haushalt 2026 für Klimaziele vorgesehen. Aus dem ebenfalls bestehenden Klima- und Transformationsfonds (KTF), der eigentlich geschaffen ist, um die Umstellung zu einer klimafreundlichen Zukunft zu finanzieren, werden nur 68 % in klimazielfreundliche Investitionen umgesetzt. Gleichzeitig werden aus dem KTF klimaschädliche Posten im Umfang von über 11 Milliarden finanziert, so die Analyse des BNW. Damit die Bundesregierung weder ihre gegebenen Zusagen ein noch kann Deutschland ein zukunftssicheres Wachstum ermöglichen, bilanziert der Verband für Wirtschaft und Umwelt in Rheinland-Pfalz (VWU) die derzeitige Politik der schwarz-roten Bundesregierung.

Etwa 5 Mrd. Euro aus dem Sondervermögen des Bundeshaushalts fließen nach Rheinland-Pfalz. Das Land reicht 3 Mrd. an die Kommunen weiter und kreiert aus den restlichen 2 Mrd. einen sogenannten Rheinland-Pfalz-Plan für eine Investitionsoffensive. Auch hier muss man genau hinschauen, wie viel Mittel tatsächlich für zusätzliche und zukunftsfähige Infrastrukturmaßnahmen und für das Erreichen der Klimaziele ausgegeben werden. Die im Rheinland-Pfalz-Plan aufgeführten 11 Förderbereiche stellen zunächst nur eine große Gießkanne dar. Der Bundesrechnungshof fordert sicherzustellen, dass die Bundesmittel für die Länder zu zusätzlichen Investitionen führen, die wirtschaftlich, nachhaltig und zielgerichtet sind. Angemessene Kontroll- und Rückforderungsmechanismen des Bundes sind dabei unverzichtbar.

Bundes- und Landesregierung dürfen das Sondervermögen nicht als Schattenhaushalt ansehen, so der Verband für Wirtschaft und Umwelt. Es bedarf transparenterer Informationen für die Öffentlichkeit, wo und wie zusätzlich für Infrastruktur und Klimaschutz investiert wird, auch bei den Kommunen, so der nachhaltige Wirtschaftsverband abschließend.

Quelle: Verband für Wirtschaft und Umwelt VWU

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 12:57